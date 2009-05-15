ВР заслушает информацию о Луценко 19 мая

Лидеры фракций Верховной Рады на согласительном совете, который состоялся сегодня утром под руководством председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, пришли к согласию по вопросу условий разблокирования трибуны Верховной Рады и возобновления работы парламента.

Об этом сообщает сайт ВР со ссылкой на пресс-секретаря председателя Верховной Рады Украины.

По информации пресс-секретаря, было решено предложить народным депутатам согласиться с предложением, изложенным в решении Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, принятом им в четверг, 14 мая. Это решение предусматривает обращение Верховной Рады к правительству с просьбой провести административное расследование инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне при участии министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, а на время расследования временно отстранить Ю.ЛУЦЕНКО от выполнения обязанностей министра внутренних дел.

Также по данным пресс-секретаря, лидеры парламентских фракций согласились с предложением о том, чтобы о результатах расследования представители Кабинета Министров проинформировали Верховную Раду во вторник, 19 мая.