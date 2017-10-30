Сегодня в Оттаве пройдет украинско-канадский бизнес-форум - торгпред

Сегодня в Оттаве (Канада) пройдет украинско-канадский бизнес-форум при участии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в соцсети Facebook.

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"Сегодня начинает активную работу торговая миссия в Канаду - украинско-канадский бизнес-форум при участии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана", - сообщила торговый представитель.

По ее словам, сегодня также состоятся прямые встречи представителей украинского бизнеса с потенциальными партнерами в Канаде.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман 31 октября в Оттаве встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо для обсуждения вопросов углубления сотрудничества между странами, в том числе - в сфере торговли.