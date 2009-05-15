Верховная Рада запретила игорный бизнес в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие Закона «О запрещении игорного бизнеса в Украине» проголосовали 340 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх. При этом к азартным играм не относятся организация и проведение лотерей, творческих конкурсов, спортивных соревнований, игра в бильярд, кегли и другие игры, которые проводятся без получения игроком приза (выигрыша), игра на игровых автоматах типа «Кран-машина», где в качестве выигрыша игрок получает исключительно материальные вещи и тому подобное.

Согласно закону, к субъектам хозяйствования, которые организуют и проводят на территории Украины азартные игры, применяются финансовые санкции в виде штрафа в размере 8 тысяч минимальных зарплат с конфискацией игорного оборудования, а прибыль от проведения такой азартной игры подлежит перечислению в государственный бюджет Украины.

Данный закон вступает в силу со дня опубликования и действует до принятия специального законодательства, предусматривающего право осуществления игорного бизнеса в специально созданных игровых зонах.

При этом Кабинет Министров в течение трех месяцев со дня вступления в силу данным законом должен разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о деятельности по организации и проведению азартных игр в специально отведенных для этого зонах.