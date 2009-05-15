Отставки Луценко не будет

Политолог Игорь ЖДАНОВ прогнозирует, что отставки Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

По словам политолога, инцидент, произошедший с Ю.ЛУЦЕНКО в Германии, стал подарком для его оппонентов, в частности, Партии регионов.

В то же время, по мнению эксперта, на сегодняшний момент голосов в Верховной Раде за отставку Ю.ЛУЦЕНКО в необходимом количестве нет, поэтому заявление министра о его готовности уйти в отставку можно рассматривать как шаг на опережение.

Эксперт отметил, что голосование за отставку Ю.ЛУЦЕКО может поставить под сомнение дальнейшее существование парламентской коалиции.

В то же время, по его словам, отказ членов коалиции голосовать за отставку действующего министра стала бы серьезным репутационным ударом по самой коалиции.

И.ЖДАНОВ объяснил, что инцидент с Ю.ЛУЦЕНКО нанес серьезный имиджевый вред всей Украине, и, соответственно, персона Ю.ЛУЦЕНКО несет на себе теперь значительный негатив.

Политолог добавил, что даже если выяснится, «что ничего не было, то отмыться ему будет сложно».

Вместе с тем, И..ЖДАНОВ прогнозирует, что отставка министра не состоится.

Он напомнил, что сегодня была разблокирована работа парламента и депутаты проголосовали за отстранение Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра на время проведения расследования.

По его словам, проведение расследования займет много времени и перерастет в затяжной процесс.