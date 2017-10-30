Офис бизнес-омбудсмена за время работы сэкономил бизнесу 10,5 миллиарда

Офис бизнес-омбудсмена за 2,5 года своей работы в Украине сэкономил бизнесу 10,505 миллиарда гривень, из которых 8,411 миллиарда гривень было сэкономлено непосредственно за счет решения спорных вопросов взаимодействия с органами государственной власти, а еще 2,094 миллиарда гривень - за счет выполнения органами власти системных рекомендаций бизнес-омбудсмена. Об этом сообщается на сайте Офиса.

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При этом в общей сложности в Офис бизнес-омбудсмена поступило 2536 жалоб бизнеса, из которых расследовано и закрыто 1493 жалобы, 725 жалоб - отклонены, 254 находится в процессе расследования, а еще 64 - на этапе предварительной оценки.

Наибольший финансовый эффект для бизнеса от деятельности Офиса бизнес-омбудсмена был зафиксирован в Киеве (3,627 миллиарда гривень), Николаевской области (1,834 миллиарда гривень) и Днепропетровской области (1,7 миллиарда гривень).

Как сообщал УНИАН, Офис бизнес-омбудсмена за 1,5 года своей работы в Украине сэкономил бизнесу 5 миллиардов гривень.

Министерство экономического развития и торговли Украины подготовило законопроект об Офисе бизнес-омбудсмена, предоставляющий ему полномочия доступа к информации и регулирующий его взаимодействие с государственными органами.

В случае принятия парламентом, документ на законодательном уровне создаст в Украине институт бизнес-омбудсмена в качестве независимой организации, которая будет помогать бизнесу в защите прав на предпринимательскую деятельность.

Идея открытия в Украине Офиса бизнес-омбудсмена в качестве представителя интересов бизнеса в органах власти была озвучена весной 2014 года. К декабрю 2014 года был сформирован предварительный набор функций, которыми планировали наделить бизнес-омбудсмена, а также набор требований к кандидатуре бизнес-омбудсмена. 22 декабря 2014 года на эту должность был назначен литовец Альгирдас Шемета, ранее занимавший пост еврокомиссара.

Активную деятельность в качестве неправительственной организации Офис начал осуществлять с 20 мая 2015 года.