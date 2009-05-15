Шевченко освобожден от должности предправления ГИУ

Кирилл ШЕВЧЕНКО освобожден от должности председателя правления Государственного ипотечного учреждения (занимал должность с декабря 2006 года) в связи с переходом на другую работу.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины №501-р от 13 мая 2009 года, обнародованном на сайте правительства.

Другим распоряжением №509-р от того же числа Кабмин назначил К.ШЕВЧЕНКО советником премьер-министра Украины.