ГЛАВНОЕ на 15 мая (день)

Законодательство

Верховная Рада запретила игорный бизнес в Украине Верховная Рада запретила игорный бизнес в Украине. Как передает корреспондент УНИАН, "за" принятие Закона «О запрещении игорного бизнеса в Украине» проголосовали 340 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх. При этом к азартным играм не относятся организация и проведение лотерей, творческих конкурсов, спортивных соревнований, игра в бильярд, кегли и другие игры, которые проводятся без получения игроком приза (выигрыша), игра на игровых автоматах типа «Кран-машина», где в качестве выигрыша игрок получает исключительно материальные вещи и тому подобное.

Согласно закону, к субъектам хозяйствования, которые организуют и проводят на территории Украины азартные игры, применяются финансовые санкции в виде штрафа в размере 8 тысяч минимальных зарплат с конфискацией игорного оборудования, а прибыль от проведения такой азартной игры подлежит перечислению в государственный бюджет Украины.

Данный закон вступает в силу со дня опубликования и действует до принятия специального законодательства, предусматривающего право осуществления игорного бизнеса в специально созданных игровых зонах. При этом Кабинет Министров в течение трех месяцев со дня вступления в силу данным законом должен разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о деятельности по организации и проведению азартных игр в специально отведенных для этого зонах.

Кадровая политика

ВР просит Кабмин отстранить Луценко на время расследования инцидента Верховная Рада Украины приняла постановление, которым предусматривается обратиться к правительству для решения вопроса об отстранении министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования инцидента, произошедшего 4 мая в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это постановление проголосовали 423 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Кроме того, в постановлении предусмотрено, что Кабинет Министров Украины в недельный срок должен провести служебное расследование обстоятельств, связанных с инцидентом, произошедшим в аэропорту Франкфурта-на-Майне при участии министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО. Также правительство должно решить вопрос об отстранении министра внутренних дел от исполнения обязанностей на время проведения служебного расследования. В постановлении предусматривается, что материалы этого расследования должны быть переданы Верховной Раде Украины для «соответствующего реагирования и принятия соответствующего решения».

При этом депутатским фракциям предлагается внести предложения о составе временной специальной комиссии, которая будет изучать данный вопрос. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Финансовые новости

Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ не исключает резкого укрепления гривни. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Швейцарии. В.СТЕЛЬМАХ напомнил, что Международный валютный фонд выделил Украине второй транш кредита (2,8 млрд. дол.), из которого 1,5 млрд. дол., - в госбюджет для финансирования внешних долговых обязательств. «Если правительство выйдет на рынок (валютный – УНИАН), то тенденция к укреплению гривни будет однозначно, а если выйдет правительство неосторожно на рынок, может произойти стрессовое укрепление гривни», - сказал председатель НБУ. В.СТЕЛЬМАХ подчеркнул, что сегодня нужно синхронизировать работу с правительством, чтобы не допустить стрессового прыжка курса, чтобы курс был закреплен осторожно. В общей сложности, по словам В.СТЕЛЬМАХА, на сегодняшний день на валютном рынке наметилась тенденция к укреплению гривни. «Но перелом будет, если правительство выйдет на валютный рынок», - сказал председатель НБУ. Сегодня, по его словам, ситуация значительно улучшилась за последние две декады апреля и особенно в мае, в частности, население успокоилось и не скупает валюту. В.СТЕЛЬМАХ отметил, что если раньше Нацбанк продавал миллиарды долларов, то сейчас речь идет о миллионах. «В последние дни мы предлагаем (доллары – УНИАН), у нас их не берут, и курс пошел на укрепление. Вы видите, что курс вчера был 7,65, а сегодня еще на пункт ниже», - сказал он.

Украина вернет Монетному двору Австрии ошибочно присланные золотые заготовки для монет

Монетный двор Австрии ошибочно отправил в адрес банкнотно-монетного двора Национального банка Украины на 50 золотых заготовок для монет больше, чем было заявлено.

Об этом сказано в совместном заявлении Нацбанка и Государственной таможенной службы Украины, размещенном на официальном сайте НБУ.

Согласно тексту заявления, во время осуществления таможенных процедур было обнаружено несоответствие заявленного к оформлению количества золотых заготовок для монет. В частности, было обнаружено 50 незаявленных заготовок.

«Как выяснилось, грузоотправитель - Австрийский монетный двор, комплектуя отправление в Украину, ошибочно использовал информацию-заявку другого контрагента. Причиной этого был исключительно человеческий фактор. Вскоре после отправления этой партии товара в Украину недокомплект в другой партии был обнаружен работниками Австрийского монетного двора, о чем был проинформирован Нацбанк Украины официальным письмом. В нем также выражалась просьба как можно быстрее вернуть «лишние» заготовки в Австрию», - сказано в заявлении.

В соответствии с действующим законодательством, в ближайшее время Таможенная служба Украины осуществит таможенное оформление лишних золотых заготовок для монет в количестве 50 штук для перемещения по адресу Монетного двора Австрии. «Инцидент исчерпан к взаимному удовлетворению сторон», - говорится в заявлении.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,6245/7,6820 грн./долл., цены на российскую валюту незначительно повысились – 0,2368/0,2388 грн./рубль, котировки по евро-гривне поднялись – 10,3530/10,4070 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,3592/1,3594 долл./евро (четверг - 1,3588/1,3590 долл./евро). Вчера Нацбанк на рынок не выходил.

С 12 по 15 мая средний курс покупки наличного доллара в украинских банках понизился на 5%, продажи – на 4%, и составляет 7,47/7,66 грн./долл. Об этом сообщает Finance.ua.

С начала недели средний курс покупки евро уменьшился на 4% и сегодня составляет 10,14 грн./евро, продажи – на 3,2% - до 10,51 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках с 12 по 15 мая понизился на 1,4% и сегодня составляет 0,2209 грн./рубль, продажи – на 0,7% - до 0,2445 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,52 грн./долл. (курс покупки незначительно повысился по сравнению с 14 мая), продают – по 7,66 грн./долл. (курс продажи понизился на 0,3%).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,20 грн./евро (курс незначительно повысился со вчерашнего дня), продажи – 10,48 грн./евро (курс понизился на 0,5%).

Курс покупки российского рубля по киевским банкам повысился на 0,6%, по сравнению с 14 мая, и составляет в среднем 0,2201 грн./рубль, продажи – немного понизился – до 0,2462 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,50/7,83 грн., евро – 10,20/10,65 грн., рубль – 0,19/0,25 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,40/7,65 грн., евро – 10,10/10,55 грн., рубль – 0,198/0,25 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,50/7,65 грн., евро – 10,25/10,50 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Согласно данным НБУ, официальный курс гривни к доллару с начала недели уменьшился на 0,7% и на сегодня составляет 7,6235, к евро – увеличился на 0,4% - до 10,339753, к российскому рублю – увеличился на 0,5% - до 0,23699.

ТЭК

«Нафтогаз» исключает возможность убытков из-за получения от «Газпрома» аванса за транзит газа НАК «Нафтогаз Украины» исключает, что из-за получения от ОАО «Газпром» аванса за услуги по транзиту, который будет использован для финансирования закачки газа в подземные хранилища газа (ПХГ), компания может понести убытки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что существующий финансовый план компании предусматривает создание собственных запасов импортированного газа в ПХГ Украины в размере около 20 млрд. куб. м.

«Эти запасы газа представляют собой переходный остаток на конец каждого года, который не может быть уменьшен, поскольку обеспечивает стабильную работу ГТС Украины в осенне-зимний период, покрывая сезонные колебания объемов потребления», - сказано в сообщении. Также это дает возможность «Нафтогазу» обеспечивать поставки природного газа украинским потребителям в критических ситуациях. Например, таких, как газовый кризис в январе 2009 года.

Компания отмечает, что создание вышеупомянутого запаса газа требует отвлечения значительного объема финансовых ресурсов, который равен стоимости такого газа. Другими словами, нужно купить газ, закачать его в хранилище и заплатить за него ОАО «Газпром». Продать его нельзя - это и является причиной финансового дефицита НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году (приблизительно 4,5 млрд. долл.).

Согласно финансовому плану компании предусмотрена возможность привлечения кредитных средств на международных финансовых рынках для этой операции. Однако очевидно, что текущая ситуация на этих рынках делает невозможным проведение таких операций.

«Очевидный и простой выход из ситуации – получить эти деньги в виде авансирования услуг по транзиту от основного заказчика – ОАО «Газпром» на взаимно приемлемых условиях. Условия аванса находятся в процессе согласования с ОАО «Газпром», однако принципиальные вопросы удалось предварительно урегулировать. В отличие от старой практики, отработка такого аванса будет происходить по ставке, которая будет действовать на момент предоставления услуг (то есть НАК не будет терять дополнительные доходы, как это имело место с авансом, полученным в 2004 году)», - отмечается в сообщении.

Отработку аванса планируется осуществлять частями на протяжении относительно длительного периода времени, что вместе с ростом ставки транзита с 2010 года не уменьшит денежные поступления от транзита по сравнению с текущим периодом.

Вместе с тем, НАК обращается ко всем представителям украинской законодательной власти с просьбой рассмотреть вопрос отсрочки налога на прибыль при условии получения средств авансом от российской стороны. Такая необходимость может возникнуть, поскольку получение компанией аванса, а затем его использование для закупки газа, согласно действующему законодательству может привести к двойному налогообложению НАК «Нафтогаз Украины».

Компания призывает всех прекратить политизировать этот вопрос, который является сугубо экономическим, поскольку его политизация наносит существенный ущерб переговорному процессу с ОАО «Газпром».

РАЭС опровергает информацию о якобы масштабном пожаре, произошедшем на станции

Обособленное подразделение НАЭК «Энергоатом» «Ривненская АЭС» опровергает информацию, распространенную рядом российских СМИ, о якобы масштабном пожаре, произошедшем на станции в четверг 14 мая.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь обособленного подразделения Валерий ШИНКАР, вчера в 15.12 в одном из инструментальных помещений АЭС вследствие короткого замыкания произошло плавление электропроводки, сопровождавшееся задымлением. На место инцидента сразу же прибыла бригада пожарной охраны, которая приняла соответствующие меры.

«Никакого пожара не было, а информация о том, что якобы дым был виден жителям Кузнецовска (расположен в непосредственной близости от Ривненской АЭС – УНИАН), является простым преувеличением», - сказал В. ШИНКАР.

Он подчеркнул, что инцидент не повлиял на работу станции. Радиационная ситуация на площадке АЭС находится в пределах нормы.

Украина в первом квартале увеличила импорт газа на 1,1% – до 2,6 млрд. долл. Украина в январе-марте увеличила импорт природного газа на 1,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 2 млрд. 601 млн. 454 тыс. долл., сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, объем импорта природного газа в январе-марте в общем объеме импорта составил 26,6%.

Экспорт природного газа в январе-марте увеличился на 72,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 995,9 тыс. долл.

В то же время, как отметили в Госкомстате, в январе-марте Украина сократила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 47,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 444 млн. 978 тыс. долл. Объем импорта нефти в общем объеме импорта в январе-марте составил 4,6%.

НАК «Надра Украины» первый квартал завершила с убытком 10 млн. грн.

«Надра Украины» завершила январь-март с чистым убытком 9,956 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года чистая прибыль составляла 24,468 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте НАК "Надра Украины" сократила чистый доход на 18,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 42,153 млн. грн., а также сократила валовой доход (выручку) от реализации на 20,7% – до 49,368 млн. грн.

ГМК

Производство стальных труб в Украине в январе-апреле сократилось на 45% В Украине производство стальных труб по итогам января-апреля 2009 г. сократилось, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., на 45% или 368 тыс. тонн - до 449,2 тыс. тонн.

Вместе с тем, по данным «Металлургпрома», ОАО «Харцызский трубный завод» за четыре месяца т.г. нарастил производство против января-апреля 2008 г. в три раза - до 202,6 тыс. тонн.

Среди основных предприятий отрасли - Нижнеднепровский трубный завод уменьшил за январь-апрель т.г. производство на 69% или на 141 тыс. тонн - до 62,3 тыс. тонн. Новомосковский трубный завод за четыре месяца т.г. сократил производство против аналогичного периода 2008 г. на 74% или на 88,5 тыс. тонн – до 30,5 тыс. тонн.

Транспорт

«Укрзализныця» и Немецкие железные дороги подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

«Укрзализныця» и Немецкие железные дороги сегодня подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Как передает корреспондент УНИАН, с украинской стороны соглашение подписал заместитель гендиректора «Укрзализныци» Виктор ЧЕРНЫЙ, с немецкой – член правления Немецких железных дорог Отто ВИСХОЙ. Сотрудничество, в частности, предусматривает долгосрочную работу для дальнейшего увеличения грузопотока не только между обеими странами, но и на направлении Европа – Украина – Россия – Средняя Азия – Китай. В рамках сотрудничества предусмотрено создать рабочую группу, в которую войдут представители дорог, бизнеса, власти, представители Украинского союза промышленников и предпринимателей. «Действительно, мы очень долго шли к подписанию такого крупного стратегического соглашения с Немецкими железными дорогами. Данное соглашение позволит упростить вопрос организации перевозок в прямом сообщении между «Укрзализныцей» и Немецкими железными дорогами, вопрос оптимизации тарифной составляющей на всем пути транспортировки и упростить процедуры пересечения границ, как грузами, так и пассажирами. Это основные итоги подписания данного соглашения», - отметил В.ЧЕРНЫЙ.

Отдых, туризм

Пляжи Крыма не готовы к курортному сезону

Большинство пляжей Крыма пока не готовы к курортному сезону, заявляют в республиканской санэпидемстанции. Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Симферополе главный санитарный врач Крыма Мария КРОВЯКОВА сказала: «На сегодняшний день пляжи почти не готовы». Из 379 пляжей только около 5% предъявили в СЭС документы на подписание паспортов.

М.КРОВЯКОВА также отметила, что если пляж не готов к работе, то СЭС не выдает паспорт курортно-туристическим объектам, которым он принадлежит. «Если оно (пансинат, санаторий, база отдыха) готово в целом, то без готовности пляжей мы не выдаем паспорт на этот санаторий», - сказала главный санитарный врач Крыма. Напомним, Ялта и Евпатория открыли курортный сезон 1 мая.

(УНИАН)