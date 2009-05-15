Определены победители отборочных соревнований команд КВН среди юных ГАИшников

С 27 апреля по 14 мая т.г. в Украине состоялись отборочные зональные соревнования команд КВН юных инспекторов движения (ЮИД) в четырех условных региональных зонах с центрами в Луганске, Хмельницком, Одессе и Тернополе. Более 2 тысяч украинских подростков две недели играли во взрослую игру КВН под единым девизом «Безопасность движения - это жизнь», сообщили УНИАН в компании.

Победителями четырех туров стали команды КВН ЮИД из Луганска (победитель восточной зоны соревнования), Хмельницкого (центральная зона), Одессы и Кировограда (центрально-южная зона) и Львова (западная).

Победители зональных соревнований получили право принимать участие в XXXІІІ Всеукраинском Взлете юных инспекторов движения и финале XІІІ Всеукраинских соревнований КВН ЮИД в Международном детском центре «Артек» в сентябре этого года.

«Команды-победители равны в своем высоком уровне», - такое мнение высказали все члены жюри на каждом из этапов соревнования. Так, в Луганске встретились постоянные соперники в КВН ЮИД – команды из Запорожья «88 чудо света», Донецка «ДТП» и Луганска «Победа – ГАЗ-19». Уверенность и харизма последней, а также крепкая поддержка луганских школьников-болельщиков дали силы луганчанам одолеть соперников. Помогли домашние стены и команде КВН ЮИД из Хмельницкого «Фаны ГАИ» - команда с первого же конкурса взяла курс на лидерство и была безусловно первой в этом зональном соревновании.

Ожесточенной оказалась борьба за путевки в Артек среди команд центрально-южных регионов. Бок о бок к победе шли фавориты – команды КВН ЮИД из Одессы «Остановка запрещена» и Кировограда «Жертвы эксперимента». И когда набранных баллов за конкурсы «Визитка», «Видеоконкурс» и «Музыкальное домашнее задание» тоже оказалось поровну, жюри проявило мудрость и отдало первое место сразу двум командам.

«Чрезвычайно интересным было соревнование в Тернополе, куда съехались команды из западных областей Украины», - рассказывает член жюри, руководитель отдела по связям с общественностью управляющей компании Группы «ФОКСТРОТ» Людмила Лозовая, которая является ярой поклонницей этой игры через партнерство компании «Фокстрот. Техника для дома» с Департаментом ГАИ МВД Украины.

«Лучшей, по моему мнению, была команда из Львова. На сцену впервые за историю КВН ЮИД с отдельным номером вышли дошкольники – и получили спецприз от «Фокстрота» - «Открытие сезона», - добавила она.

Компания «Фокстрот. Техника для дома» Группы «ФОКСТРОТ» уже шестой год предоставляет призовой фонд организаторам соревнования.

«Наш социальный проект „Школа безопасности", в рамках которого мы являемся партнерами ГАИ в КВН ЮИД, направлен на то, чтобы поддерживать в детях желание агитировать за безопасную жизнь», - сказал исполнительный директор компании «Фокстрот. Техника для дома» Алексей Павленко.