Ющенко: на территории Украины не будет ядерного оружия

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина готова предоставить международные гарантии неразмещения на ее территории ядерного оружия, иностранных баз, а также защиты своего воздушного пространства в случае своей интеграции в НАТО.

Об этом глава Украинского государства сказал, выступая перед представителями деловых кругов Швейцарии в клубе предпринимателей «Виденмос» в г. Райтнау (Швейцария).

Говоря о преимуществах интеграции Украины в Североатлантический альянс, В.ЮЩЕНКО высказал убеждение, что Украина пройдет тот же путь, что и восточноевропейские страны, которые после развала Советского Союза интегрировались от Варшавского договора в НАТО.

Он подчеркнул, что понимает, насколько тяжелее воспринимается евроатлантическая идеология в Украине, «которая намного больше лет жила в лживой идеологии, которая рисовала врага в образе НАТО».

«Я не игнорирую мнение людей, но необходимо понимать, что наша страна живет 17 лет с иностранной базой на своей территории и что так тяжело решается наше конституционное право по выводу этих войск, мы живем, имея решение госдумы РФ, что Севастополь - это российский город», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что Европа не заинтересована, чтобы Украина была зоной нестабильности на континенте. Глава государства привел пример Грузии, когда из-за вооруженного конфликта та осталась без части территории. «Европа получила красную карточку, впервые за столько лет никто не смог обеспечить территориальную целостность страны», - сказал Президент Украины.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что Европа только выиграет, если Украина интегрируется в НАТО и будет зоной стабильности.