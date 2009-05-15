«Фокстрот. Техника для дома» в мае предлагает нулевые кредиты

Компания «Фокстрот. Техника для дома» объявляет о специальном предложении мая – возможность приобрести ряд товаров в кредит под 0%. Специально перед предстоящим финалом Кубка UEFA, который состоится 20 мая в Стамбуле, стартовала акция под слоганом «Вболівай за наших, вболівай з комфортом».

В период с 11 по 24 мая клиенты супермаркетов «Фокстрот. Техника для дома» могут получить 0%-кредит на 5 месяцев без справки о доходах и без удорожаний. Первый взнос составляет 50% от стоимости товара. Кроме того, 0%-кредит предоставляется и на покупку услуги Extra Service.

Акция даёт возможность приобрести более дорогостоящую продукцию с отсрочкой платежа.

«В связи с тем, что потребительское кредитование ограничено, спрос сместился в сторону среднего и нижнего ценовых сегментов. Воспользовавшись данным предложением, клиент может позволить себе приобрести всё же понравившийся товар, хоть и дорогой», - сказала руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Оксана Воробьёва.

Она объяснила, что перечень акционных групп выбран не случайно, - это холодильники, из которых болельщикам приятно доставать прохладные напитки во время просмотра матча, кондиционеры, с которыми чувствуешь себя уютно, телевизоры, благодаря которым просто приятно смотреть футбольные чемпионаты, фото- и видеокамеры, которые фиксируют на долгую память уникальные моменты игры.

Справка УНИАН. Компания «Фокстрот. Техника для дома» основана в 1994 году, занимается оптовой и розничной продажей аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. По состоянию на 24 апреля т.г., компания "Фокстрот. Техника для дома" включает: 203 магазина «Фокстрот», 32 гипермаркета «FoxMart», 4 салона «Фокстрот. Цифровая техника» и 32 стоковых центров «Техношара» в Украине, а также 3 супермаркета «Фокстрот» и 2 гипермаркета «FoxMart» в Молдове.