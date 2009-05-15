Милиция объявила Дурдинца в розыск

Милиция во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Украины объявила в розыск заместителя председателя Службы безопасности Украины Тиберия ДУРДИНЦА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, проведение мероприятий по розыску указанного лица поручено подразделениям УБОП всех регионов Украины, сотрудникам уголовного розыска и другим спецподразделениям милиции.

Кроме того, милиция обращается ко всем, кому что-то известно о местонахождении Т.ДУРДИНЦА звонить по 102.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября 2008 года Окружной административный суд Киева вынес постановление, согласно которому признал незаконным и отменил указ Президента Украины о назначении Т.ДУРДИНЦА заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью (от 19.10.2007 года №985). Комитет Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией обжаловал указ, поскольку перед назначением кандидатура Т.ДУРДИНЦА не была согласована с членами комитета.

В свою очередь Секретариат Президента Украины подавал апелляцию на это решение суда.

Пресс-служба «Народной самообороны» со ссылкой на информацию народного депутата, представителя интересов в суде Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадия МОСКАЛЯ 22 января 2009 года проинформировала, что Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность назначения Т.ДУРДИНЦА заместителем председателя СБУ.

11 мая Печерский районный суд Киева дал разрешение на арест Т.ДУРДИНЦА в связи с неисполнением судебного решения о признании незаконным его назначение на эту должность.

12 мая руководитель пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, что в данное время Т.ДУРДИНЕЦ находится на больничном и от следствия не уклоняется.

13 мая следователь Главного управления из расследования особо важных дел Генеральной прокуратуры дал поручение СБУ и МВД задержать и доставить в суд для избрания меры пресечения заместителя председателя СБУ Т.ДУРДИНЦА. Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, это связано с неисполнением им судебного решения, за что предусмотрена ответственность по ч.2 ст.382 Уголовного кодекса.

Сегодня, 15 мая, председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заверил, что его заместитель Т.ДУРДИНЕЦ после выздоровления вновь начнет сотрудничество со следствием в рамках дела о его назначении на должность.