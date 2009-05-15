Тимошенко довольна позитивными оценками со стороны Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает позитивным тот факт, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, находясь в поездках по зарубежным странам, стал часто высказывать положительные оценки деятельности правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Я слышу от Президента Украины хорошие новости из-за границы. Вчера, например, он сказал, что антикризисная правительственная программа выполняется успешно, что началась снижаться безработица и возобновились заказы для металлургических и химических предприятий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что согласна в данном случае с оценкой, высказанной В.ЮЩЕНКО в адрес правительства. «Эти цитаты Президента я целиком разделяю и хотела бы, чтобы он говорил их и дома», - добавила она.