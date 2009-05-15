Курс НБУ на 18.05.09

Официальный курс НБУ на 18.05.09100 USD США – 762.2100 (15 мая – 762.3500) 100 EUR – 1030.3555 (15 мая – 1033.9753) 10 RUR – 2.3760 (15 мая – 2.3699) Учетные курсы банковских металлов на 18.05.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-70504.43 (15 мая-70383.96) 961 XAG 10 Серебро-1061.00 (15 мая-1055.09) 962 XPT 10 Платина-85062.64 (15 мая-84239.68) 964XPD10 Палладий-17149.73(15 мая-17038.52)

Официальный курс НБУ на 18.05.09 100 USD США – 762.2100 (15 мая – 762.3500) 100 EUR – 1030.3555 (15 мая – 1033.9753) 10 RUR – 2.3760 (15 мая – 2.3699) Учетные курсы банковских металлов на 18.05.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-70504.43 (15 мая-70383.96) 961 XAG 10 Серебро-1061.00 (15 мая-1055.09) 962 XPT 10 Платина-85062.64 (15 мая-84239.68) 964XPD10 Палладий-17149.73(15 мая-17038.52)

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