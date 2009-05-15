ГЛАВНОЕ на 15 мая (вечер)

Финансовый рынок

В понедельник, 18 мая, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет совещание при участии высшего руководства государства и лидеров политических сил по вопросам согласованных действий по преодолению кризисных явлений.

Как сообщает пресс-служба Президента, на совещание приглашены премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Главная цель совещания – обсуждение единого общенационального антикризисного плана, в частности, выполнение положений меморандума с МВФ.

Президент обеспокоен тем, что три законопроекта, которые касаются банковской системы и должны быть приняты до конца мая, не готовы к рассмотрению в парламенте. До сих пор не внесен в парламент законопроект о процедурах решения вопросов проблемных банков, совместно разработанный правительством и Национальным банком. Кроме того, до конца мая должны быть введены в действие законодательные акты по обеспечению юридической и фактической независимости НБУ. Однако законопроект по этому вопросу в парламент не внесен, говорится в сообщении.

Также на заседании будет обсуждена ситуация, сложившаяся на газовом рынке.

Информацию о результатах совещания пресс-служба обещает предоставить СМИ.

Отмена моратория на досрочное расторжение депозитных договоров возможна после завершения процесса рекапитализации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

При этом он опроверг информацию некоторых СМИ о том, что 12 мая 2009 года уже было подписано постановление об отмене моратория. «12 числа я ничего не подписывал», – сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Национальный банк Украины ввел временные администрации в ОАО КБ «Национальный стандарт» (временным администратором назначен Георгий ШУШПАНОВ) и в АКБ «Европейский» (временный администратор Роман КУДРИЦКИЙ).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, временные администрации в обеих банках введены с 15 мая т.г. сроком на один год.

В указанных банках также введен с 15 мая 2009 года мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев.

Таким образом, количество банков, в которых работает временная администрация Национального банка Украины увеличилось до 15.

По итогам вчерашнего заседания Независимой ассоциации украинских коллекторских агентств (НАУКА) создана комиссия по этике и урегулированию споров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «Независимое коллекторское агентство».

Согласно сообщению, основной задачей комиссии является оперативное реагирование на жалобы должников и принятие мер по отношению к коллекторским компаниям, ведущим недобросовестную деятельность.

Членами комиссии избраны Светлана ФОКИНА («Зенит колекшн груп»), Руслан ВИКСИЧ («Укрфинансы») и Густав ХАЛЬТГРЕН («Кредитэкспресс Юкрейн»). Порядок и правила рассмотрения спорных вопросов и конфликтов определяются Положением о комиссии, которое было утверждено на собрании совета ассоциации.

В компетенцию членов комиссии входят рассмотрение спорных вопросов и конфликтов, возникающих в результате деятельности между членами, органами и должностными лицами ассоциации и третьими лицами, разъяснение положений устава и кодекса профессиональной этики ассоциации и надзор за их соблюдением членами ассоциации, а также рассмотрение нарушений и принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий.

Первоочередной задачей комиссии является доработка и утверждение кодекса профессиональной этики. «Для разработки нашего кодекса мы принимали во внимание практические пособия и кодексы западных организаций, таких как FENCA, ACA International и CSA», – сказал Г. ХАЛЬТГРЕН.

На сегодняшнем специальном аукционе Национальный банк Украины (НБУ) продал 0,131 млн. евро по курсу 10,33 грн./евро

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно предоставленной информации, валюта реализовывалась для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц-резидентов, а также физических лиц-резидентов – субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), которые обусловлены необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

В аукционе приняли участие "Райффайзен Банк Аваль", банк "Таврика", «УкрСиббанк», «ВиЭйБи Банк» и "Приватбанк".

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что укрепление гривни, которое наблюдается в Украине в последние дни, свидетельствует о том, что экономика страны постепенно оздоравливается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Курс национальной валюты понемногу возвращается к своим прежним размерам, к прежним позициям. Это радует и это говорит о том, что идет оздоровление экономики, что больше валюты поступает в Украину», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что укрепление курса является лишь первым признаком оздоровления экономики. «Кризис еще продолжается, он принесет нам еще много хлопот, и сложности у нас будут еще не один месяц», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что сегодня нет никакой необходимости хранить сбережения в долларах, поскольку доллар в Украине дешевеет.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту продолжили падение.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по доллару США на межбанке открылись котировками 7,6245/7,6820 грн./долл., к 11:00 сузился спрэд – 7,6280/7,6750 грн./долл., а к 12:00 цены снизились до 7,6140/7,6370 грн./долл. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 7,6050/7,6250 грн./долл.

В 11:00 Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре евро-гривня – 10,33 грн./евро.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2368/0,2388 грн./рубль, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2370/0,2388 грн./рубль, а к 12:00 установились на уровне 0,2374/0,2382 грн./рубль. К закрытию торгов цены упали – 0,2366/0,2372 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 32,1150 (-0,0700) руб.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3592/1,3594 долл./евро, а к 15:30 упали до 1,3530/1,3532 долл./евро. Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками 10,3530/10,4070 грн./евро, к 11:00 цены поднялись до 10,3580/10,4110 грн./евро, а к 12:00 ушли вниз – 10,3285/10,3550 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,2980/10,3330 грн./евро.

Согласно данным Национального банка Украины, сегодня средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на межбанке составил 7,5105/7,6321 грн./долл. Всего на межбанке было куплено 123,169 млн. долл., продано – 150,767 млн. долл.

Средневзвешенный курс купли-продажи евро на межбанке сегодня составил 10,3292/10,4165 грн./евро. Всего на межбанке было куплено 18,005 млн. евро, продано – 22,049 млн. евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 0,236/0,238 грн./рубль. Всего было куплено 520,67 млн. рублей, продано – 366,818 млн. рублей.

НБУ установил на 18 мая следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 762.2100 (на 15 мая – 762.3500)

100 EUR – 1030.3555 (на 15 мая – 1033.9753)

10 RUR – 2.3760 (на 15 мая – 2.3699)

Новости ТЭК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что он не ставит вопрос о пересмотре газовых контрактов с Россией, а лишь хочет более эффективного выполнения достигнутых договоренностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Райтнау.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что его сегодня тревожит сложившаяся на газовом рынке ситуация, в том числе его тревожит ситуация в НАК «Нафтогаз Украины». «Я не заявляю о пересмотре отношений, я заявляю о том, что эти отношения нужно серьезно рассмотреть и, если есть необходимость модернизации, сделать это», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что, возможно, даже может идти речь о внутриукраинских процедурах, которые позволят сделать украинско-российские газовые отношения более эффективными.

«Я не хочу, чтобы проблема НАК «Нафтогаз» усиливалась и потом стала неприятным сюрпризом», - сказал Президент.

В частности, он отметил, что если ничего не делать, то несбалансированность бюджета «Нафтогаза» может привести к постановке в международных судебных инстанциях вопроса относительно активов газотранспортной системы Украины. В этом контексте В.ЮЩЕНКО подверг критике идею правительства попросить российскую сторону осуществить авансовый платеж за транзит газа до конца года, заметив, что это также может способствовать постановке вопроса по активам ГТС.

По словам Президента, на совещании он хочет услышать о порядке выполнения договоренностей, достигнутых в газовой сфере с Россией в январе текущего года. В.ЮЩЕНКО отметил, что его тревожит ряд вопросов, которые возникают в ходе реализации этих договоренностей.

«Украина серьезно поставлена перед риском», - сказал Президент, пояснив, что речь идет о предусмотренных в договоренностях обязательных объемах газа, которые должна покупать Украина у России. По его мнению, Украина не использует те объемы, которые предусмотрены в соглашении.

В.ЮЩЕНКО раскритиковал попытку решить эту проблему «в ручном режиме – в ходе телефонных переговоров». «Это приведет к тому, что мы накапливаем риски, для преодоления которых у нас нет инструментов. Это могут быть обстоятельства, которые приведут к серьезному осложнению наших двусторонних отношений и осложнят ситуацию на газовом рынке», - сказал он.

«Я хочу услышать информацию премьер-министра относительно бюджета НАК «Нафтогаз Украины», получить информацию от и.о. министра финансов относительно неуплаты налогов «Нафтогазом» в соответствии с графиком и о том, что якобы существует формальное решение правительства о том, чтобы НАК «Нафтогаз» налоги не платил», - сказал Президент.

Правительство Украины считает, что на сегодняшний день для переведения работы нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсный режим нет необходимых условий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

По ее словам, прежде всего не решен вопрос с продавцами и покупателями нефти. «Безусловно, нефтепровод должен быть повернут и он должен работать в аверсном режиме, но именно в тот момент, когда появится такая структура, которая будет готова поставлять нефть для работы нефтепровода в обратном направлении. А с другой стороны – когда будут покупатели в Европе этой нефти, когда будут нефтеперерабатывающие заводы в Евросоюзе и в Украине, которые будут технологически настроены на эту нефть. Это достаточно сложная процедура, как найти нефть, которая будет прокачиваться в этом направлении, а самое главное – это потребители. Без потребителей куда нефть качать? Потому что заводы в большинстве работают на другое качество и другие марки нефти», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что правительство работает над решением этих вопросов. «Когда все эти условия сложатся, точнее, мы их сложим, тогда будет работать в правильном направлении «Одесса-Броды», – сказала премьер-министр.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отмечает, что практика расчетов за газ за счет его транзита по территории Украины не является чем-то новым для Украины и применялась до появления на рынке компании «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня, комментируя заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что такая форма расчета приведет к банкротству компании.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО еще раз подчеркнула, что на сегодняшний день собственности НАК «Нафтогаз Украины» ничего не угрожает.

«Ни в коем случае сегодня, когда прошло оздоровление, когда нормально работает «Нафтогаз», ничего не угрожает собственности «Нафтогаза», и могу заверить вас, что «Нафтогаз» вовремя рассчитывается, полностью свои обязательства выполняет и работает сегодня достаточно уверенно финансово. Нам удалось за год с небольшим полностью навести порядок в газовой сфере», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В бюджете Еврокомиссии предусмотрено около 190 млн. евро на реализацию проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции для украинских СМИ в Швейцарии.

Рассказывая о проекте, В.ЮЩЕНКО напомнил, что уже существует договоренность с президентом Еврокомиссии о презентации технико-экономического обоснования нефтепровода "Одесса-Броды" в Еврокомиссии, и сегодня он согласовывает с пятью президентами, которые принимают участие в этом проекте, точную дату проведения такой презентации в Брюсселе.

При этом В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что этот проект будет интересен не только международным финансовым структурам, но и частному бизнесу, в том числе швейцарскому.

Президент считает, что швейцарский бизнес интересуется проектами, связанными с модернизацией украинской ГТС, а также будет принимать участие в инфраструктурных проектах, связанных с подготовкой Украины к чемпионату Европы по футболу в 2012 году.

Подготовка к Евро-2012

Днепропетровск заявил о намерении подать апелляцию на решение исполкома УЕФА по поводу проведения Евро-2012.

Об этом отмечается в официальном обращении исполкома Днепропетровского городского совета от 14 мая к правительству и премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, переданном агентству УНИАН пресс-службой городского председателя Днепропетровска.

«13 мая, в соответствии с постановлением исполкома УЕФА, Днепропетровск был исключен из перечня городов, состязающихся за право принимать матчи Евро-2012. Это решение стало шокирующей неожиданностью для общественности города. Однако именно Днепропетровск сделал все возможное для того, чтобы Украина стала страной, принимающей Евро-2012», - отмечается в обращении.

В письме подчеркивается, что введение в Днепропетровске в сентябре 2008 года в эксплуатацию стадиона «Днепр-арена» стало одним из весомых аргументов для принятия окончательного решения относительно Украины. При этом Днепропетровску не выделялось ни копейки государственных средств ни на строительство стадиона, ни на весь комплекс благоустройства вокруг него.

По оценке экспертов УЕФА, Днепропетровск находится в “зоне низких рисков” относительно транспортной инфраструктуры и плана мобильности.

Совместно с Запорожским городским советом был решен самый сложный вопрос по размещению гостей и участников чемпионата, что отображено в техническом отчете УЕФА, где город исключен из «красной зоны риска».

В обращении подчеркивается, что местные власти никоим образом не могут повлиять на решение «единственной проблемы» в подготовке к футбольному чемпионату - аэропорта Днепропетровска, поскольку объект находится в государственной собственности.

Днепропетровский горисполком отмечает, что государство взяло на себя обязательства по подготовке международного аэропорта Днепропетровска.

В частности, Государственная целевая программа по подготовке к Евро-2012 предусматривает 360 млн. грн. государственных средств. Заказчиком реконструкции аэропорта определено Министерство транспорта и связи Украины.

В 2008 году работы так и не начались. На неоднократные официальные и неофициальные обращения городского совета, областной государственной администрации, Федерации футбола Украины не было никакой реакции.

«Мы считаем, что именно из-за промедления со стороны государства Днепропетровск утратил шанс принимать матчи Евро-2012», - говорится в обращении Днепропетровского горисполкома к Кабинету Министров.

В письме также отмечается: «Мы обеспокоены ситуацией, которая сложилась вокруг Днепропетровска. Не является ли это промедление по подготовке документов по Днепропетровскому аэропорту цепью спланированных действий? Хотели бы получить ответы на несколько важных для нас вопросов:

почему государство гарантировало по городу Львову не только государственные заказы, но и инвестиционные риски, а по городу Днепропетровску не гарантировало даже собственные полномочия? Кто от имени правительства подписал гарантии по аэропорту Львова и почему таких гарантий не было предоставлено по аэропорту Днепропетровска? Кто из должностных лиц или правительственных организаций несет ответственность и организует работу по подготовке аэропорта Днепропетровска в соответствии с требованиями УЕФА?”.

“Учитывая вышеупомянутое, оставляем за собой право подать апелляцию на решение исполкома УЕФА, поскольку в соответствии с правилами, это разрешено делать в течение 20 суток со дня объявления результатов. Ожидаем ответ до 23 мая 2009 года”, - говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, исполком УЕФА 13 мая на заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков.

Остальные города, как украинские Днепропетровск и Одесса, так и польские Хожув и Краков, по решению УЕФА, не будут рассматриваться в будущем как основные или резервные, и прекращают борьбу за право принять матчи Евро-2012.

Городской совет Одессы не видит смысла в подаче аппеляции на решение УЕФА, согласно которому Одесса исключена из списка городов, принимающих Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель мэра Одессы Михаил КУЧУК.

По его словам, решение УЕФА «для руководства города стало большой неожиданностью. Нам до сих пор, как и мэру Кракова, непонятно, по каким критериям эксперты УЕФА отбирали города, и не можем понять мотивы, которыми они руководствовались».

Как сказал М.КУЧУК, «европейские эксперты неоднократно приезжали в Одессу и контролировали ход работ по подготовке к Чемпионату Европы. И оснований или сомнений насчет того, что Одесса попадет в список городов, принимающих Евро, не было».

Согласно статистическим данным, представленным УЕФА по состоянию на 11 мая, отметил он, «Одесса по всем критериям занимала второе место после Киева. Тем не менее, на решающем заседании Исполкома УЕФА 13 мая принято решения исключить Одессу и Днепропетровск, а также польский город Краков из списка участников».

М.КУЧУК предположил, что Одесса вряд ли дождется каких-либо объяснений от УЕФА по этому поводу, поэтому Одесский горсовет не видит смысла подавать апелляцию на это решение УЕФА.

При этом, добавил он, если решение УЕФА будет окончательным и Одесса не попадет в список городов, принимающих Евро-2012, городской департамент по подготовке и проведению в Одессе финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года будет расформирован.

Что касается объектов, начатых одесскими властями в рамках подготовки к Евро-2012, то строительство будет завершено. «На возведение этих объектов и дорог, - напомнил М.КУЧУК, - государство не дало ни копейки. Все работы производились исключительно за счет городского бюджета и средств инвесторов».

Он убежден, что стадион «Черноморец» также обязательно будет построен.

«Современный стадион Одессе необходим в любом случае, - подчеркнул М.КУЧУК - То же касается и реконструкции международного аэропорта – инвестор предоставил городу все необходимые гарантии на реконструкцию в размере 100 млн. евро». Он также добавил, что будет завершено строительство магистрали «Север-Юг» и нескольких современных отелей.

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