Луценко готов и дальше работать министром внутренних дел

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о готовности работать в должности руководителя МВД, если на то будет соответствующее решение Верховной Рады по рассмотрению его заявления об отставке, поданном после инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Об этом он заявил вчера в прямом эфире ТРК «Украина».

«Я готов работать министром, но не готов если это будет не подтверждено парламентом», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что, по его убеждению, на будущей неделе «государство должно иметь результат» о наличии или отсутствии в МВД руководителя. «В любом случае украинская милиция в течение двух недель не может оставаться без руководства», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время он в очередной раз подчеркнул, что его действия в аэропорту Германии были продиктованы ответственностью за делегацию и за судьбу и здоровье сына, которого он за собственный счет вез в Сеул на дополнительное обследование в связи с болезнью.