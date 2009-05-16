Премьер признала ухудшение экономической ситуации в стране

В парламент пришло письмо от премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, где она признает ухудшение экономической ситуации в стране.

Об этом заявил один из лидеров Партии регионов Николай АЗАРОВ в эфире «Свободы на Интере».

По его словам, правительство руководствуется двойными стандартами, поскольку на телевидении и в выступлениях Ю.ТИМОШЕНКО заявляет «об экономических достижениях», а в тоже время в письме к парламенту говорит об ухудшении экономической ситуации.

Он подчеркнул, что это письмо написано для того, чтобы парламент не вносил изменения в бюджет. Правительство в письме предлагает пересмотреть бюджет на 2009 год по итогам первого полугодия, а не по итогам первого квартала.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что на сегодня Пенсионному фонду Украины с бюджета выделено более 12 миллиардов гривен, в то время когда в бюджете на год предусмотрено 13 миллиардов.

По его словам, за 4 месяца по сути полностью истрачены средства, которые предусмотрены с бюджета.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что сейчас правительство ведет «унизительные переговоры» с Россией о том, чтобы «взять наперед плату за транзит газа за два года по низкой цене». «А как мы будем существовать в 2010-2011 годах?», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Также Н.АЗАРОВ остро раскритиковал правительство за кредиты, которые предоставлялись НАК «Нафтогаз Украины» за счет кредитов Сбербанка Украины. По его словам, он будет требовать отчета правительства об этой ситуации и о возвращении денег Сбербанку.