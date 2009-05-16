МИД: Немецкая сторона передала 3 три документа по инциденту с Луценко

Немецкая сторона передала в Украину три документа, касающиеся инцидента с министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Об этом в комментарии «Зеркалу недели» (№ 17 (745) от 16 - 22 мая 2009 р.) заявил заместитель министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО.

«Речь идет о трех документах. Первый из них датирован 4 мая и адресован гражданину Украины Юрию ЛУЦЕНКО, в котором полицейское управление Франкфурта извещает его о том, что заведено уголовное дело (номер такой-то) по статьям, предусматривающим ответственность за нанесение телесных повреждений, тяжких телесных повреждений, за оскорбление представителей немецкой полиции при исполнении служебных обязанностей», - сообщил Ю.КОСТЕНКО.

Второй документ, по словам Ю.КОСТЕНКО, 11 мая был передан тем же полицейским управлением генеральному консулу Украины во Франкфурте-на-Майне Александру НОВОСЕЛОВУ. В нем речь идет о том, что в связи с возбуждением уголовного дела следствие не может передавать украинской стороне любые материалы, сопряженные с расследуемым инцидентом.

«Тем же числом датирован третий документ - также на имя генерального консула. Но уже от прокуратуры Франкфурта, которая уведомила украинского дипломата о том, что протоколы следствия могут оказаться в распоряжении украинских властей лишь в том случае, если гражданин ЛУЦЕНКО даст свое согласие - устное или письменное, не указывается - на ознакомление третьих лиц с материалами дела», - сообщил Ю.КОСТЕНКО.

Никаких других документов, по словам дипломата, немецкая сторона в Украину не передавала. При этом он заявил, что более полная информация об инциденте, возможно, есть у немецкого адвоката Ю.ЛУЦЕНКО.

«Мне известно, что выдержки из протоколов полиция Франкфурта предоставила адвокату Юрия Витальевича, нанятому в Германии. Однако на контакты с украинскими дипломатами этот гражданин Германии ни разу не выходил», - сообщил дипломат.

Как сообщал УНИАН, 5 мая зарубежные СМИ сообщили, что Ю.ЛУЦЕНКО 4 мая провел полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным СМИ, министра в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после ссоры с полицейскими.

12 мая Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что подает в отставку с должности министра внутренних дел.

15 мая Верховная Рада Украины приняла постановление, которым предусматривается обратиться к правительству для решения вопроса об отстранении министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования событий 4 мая в аэропорту Франкфурта-на-Майне.