Американские астронавты 8 часов чинили телескоп
В открытом космосе
Двое американских астронавтов завершили основные работы по ремонту космического телескопа "Хаббл", сообщает сегодня ВВС.
Для этого им пришлось совершить один из самых продолжительных выходов в открытый космос.
Майк Массимино и Майк Гуд в течение почти 8 часов занимались заменой аккумуляторов и шести гироскопов.
Это был второй из пяти запланированных выход в открытый космос для ремонта космического телескопа.
Астронавтам пришлось использовать отремонтированные гироскопы, так как два новых установить не удалось.
В последнее время у "Хаббла" исправно работали три из шести гироскопов, хотя для правильной ориентации требуются лишь два. Астронавты установили четыре новых прибора.
Несмотря на неожиданную проблему с гироскопами, позволяющими телескопу правильно устанавливать и поддерживать заданную позицию, ученые говорят, что "Хаббл" будет нормально работать еще в течение пяти лет.
Кроме того, заменены три аккумуляторных батареи, установленных на космическом телескопе 19 лет назад.
В ходе предстоящих трех выходов в открытый космос планируется заменить два спектрографа и еще три батареи.
Следующий выход запланирован на субботу - как сообщают в НАСА, выход должен начаться в 12:16 по Гринвичу. Астронавты Джон Грансфелд и Эндрю Фюстел установят на телескопе несколько научных приборов и проведут ряд других работ.