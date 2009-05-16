Американские астронавты 8 часов чинили телескоп

Двое американских астронавтов завершили основные работы по ремонту космического телескопа "Хаббл", сообщает сегодня ВВС.

Для этого им пришлось совершить один из самых продолжительных выходов в открытый космос.

Майк Массимино и Майк Гуд в течение почти 8 часов занимались заменой аккумуляторов и шести гироскопов.

Это был второй из пяти запланированных выход в открытый космос для ремонта космического телескопа.

Астронавтам пришлось использовать отремонтированные гироскопы, так как два новых установить не удалось.

В последнее время у "Хаббла" исправно работали три из шести гироскопов, хотя для правильной ориентации требуются лишь два. Астронавты установили четыре новых прибора.

Несмотря на неожиданную проблему с гироскопами, позволяющими телескопу правильно устанавливать и поддерживать заданную позицию, ученые говорят, что "Хаббл" будет нормально работать еще в течение пяти лет.

Кроме того, заменены три аккумуляторных батареи, установленных на космическом телескопе 19 лет назад.

В ходе предстоящих трех выходов в открытый космос планируется заменить два спектрографа и еще три батареи.

Следующий выход запланирован на субботу - как сообщают в НАСА, выход должен начаться в 12:16 по Гринвичу. Астронавты Джон Грансфелд и Эндрю Фюстел установят на телескопе несколько научных приборов и проведут ряд других работ.