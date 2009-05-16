Сегодня Украина отмечает День Европы

Географический центр Европы находится в Закарпатье

В 1887 году в Закарпатье, которое тогда находилось в составе Австро-Венгрии, в Верхнетисянськой котловине на правом берегу Тисы был установлен двухметровый геодезический знак, обозначающий географический центр Европы.

Координаты этого географического центра Европы: 47° 56`3" северной широты и 24° 11`30" восточной долготы.

В Украине День Европы отмечается с 2003 года в третью субботу мая в соответствии с Указом Президента № 339/2003 от 19 апреля 2003 г. В этот день украинцы отмечают день общих ценностей, общей истории всех наций континента.

Отправной точкой на пути к установлению Дня Европы считается Декларация Шумана.

9 мая 1950 года в Париже министр иностранных дел Франции Робер Шуман призвал Францию, Германию и другие европейские страны объединить их угольную и сталелитейную отрасли промышленности (основы наращивания военной техники) и отдать их в управление новой наднациональной структуре. Это стало «краеугольным камнем» Европейской федерации. Благодаря объединению экономических усилий и распределению достигнутых результатов европейские страны избежали накопления военного могущества друг против друга, что и обеспечило мир в Европе.

Баррозу призвал Украину к реформам, пускай даже болезненным

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ в своем обращении к украинскому народу по случаю Дня Европы отмечает, что новая инициатива «Восточного партнерства» предоставит больше возможностей Украине играть ведущую роль среди восточных соседей Европейского Союза.

«Украина - это страна с огромным экономическим и человеческим потенциалом, которой назначено играть политическую роль. Новая инициатива “Восточного партнерства” с ЕС предоставит больше возможностей Украине играть ведущую роль среди восточных соседей ЕС», - сказал Ж.БАРРОЗУ, в то же время отметив, что такой большой потенциал может быть реализован только при условии срочного осуществления системных реформ, что является крайне необходимым на данном этапе, особенно во времена финансово-экономического кризиса.

Он отметил, что поначалу такие реформы могут быть болезненными, но они позволят Украине оставить большое наследство будущим поколениям: создать процветающую и современную Украину, интегрированную в европейскую семью.

Он заверил, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину на пути евроинтеграции: «ЕС будет продолжать помогать и поддерживать вас. Мое обращение к вам четкое: вы, украинский народ, не сами! Мы – единая Европа, объединенная нашими взглядами, общими корнями и соблюдением принципа солидарности».

Президент ЕК также отметил, что ЕС и Украина успешно работают над завершением будущего соглашения об ассоциации, что также откроет глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли. По словам Ж.БАРРОЗУ, такая тесная политическая ассоциация и экономическая интеграция принесут практическую пользу и новые возможности нашим народам, включая открытие рынка украинской продукции для около 500 миллионов человек.

Однако, отметил Ж.БАРРОЗУ, стратегический выбор принятия европейских ценностей являет собой лишь начало длинного процесса интеграции в ЕС. Он сказал, что европейская интеграция это прежде всего процесс существенных структурных реформ у себя в стране, конечной целью которых является улучшение благосостояния украинского народа. Он пожелал украинцам всего самого хорошего в будущем и хорошего празднования Дня Европы.

По материалам УНИАН и Интернет