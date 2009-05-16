Инцидент с делегацией МВД должна расследовать комисия ВР

Президент независимой Украины Леонид КРАВЧУК предлагает парламенту создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента делегации Министерства внутренних дел Украины в Германии и только по результатами ее работы делать соответствующие выводы.

Об этом Л.КРАВЧУК заявил вчера в эфире ТРК «Украина».

«Сначала создайте комиссию, разберитесь, а затем выносите на Верховную Раду (вопрос об освобождении от должности министра МВД Юрия ЛУЦЕНКО - УНИАН)», - сказал Л.КРАВЧУК. Вместе с тем, обращаясь к присутствующим в студии представителям Партии регионов, он отметил: «Вы можете говорить что угодно (по поводу инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне - УНИАН), но опирайтесь на документы и доказательства, тогда вас будут уважать». В контексте этого, давая характеристику последним событиям в сессионном зале, когда блокировалась парламентская трибуна, Л.КРАВЧУК отметил: «Это - уже не государство, это - контора... Это уже называется парламентский терроризм...»

Как сообщал УНИАН, 5 мая зарубежные СМИ сообщили, что Ю.ЛУЦЕНКО 4 мая провел полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным СМИ, министра в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после ссоры с полицейскими.

12 мая Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что подает в отставку с должности министра внутренних дел.

15 мая Верховная Рада Украины приняла постановление, которым предусматривается обратиться к правительству для решения вопроса об отстранении министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования событий 4 мая в аэропорту Франкфурта-на-Майне.