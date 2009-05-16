Эксперт: Россия может интересовать КНР только как транзитная территория

Экономическое сотрудничество России с Китаем в рамках деятельности Шанхайской организации сотрудничества ограничится транзитом грузов через российскую территорию, заявил в субботу министр экономики Свердловской области Михаил Максимов, передает РИА Новости.

"Если брать экономическое сотрудничество, здесь у нас совершенно разные приоритеты... Россия для Китая - территория для экспансии, поставщик ресурсов", - сказал Максимов на 14-м Российском экономическом форуме. По его словам, Китай - это партнер, с которым Россия не равна. "Поэтому, говоря об экономическом сотрудничестве, нужно понимать, что оно будет достаточно эпизодическим, совместные проекты будут носить не столь масштабный характер", - считает он. Но с другой стороны Россия - удобный транзитер по многим рынкам для Китая. "Рассматривать в связи с этим в первую очередь необходимо именно географическое преимущество России... Китаю выгодно, чтобы у нас была нормальная инфраструктура. По другим отраслям они давно ушли вперед, а мы отстали. И не нужно думать, что Китай будет эти наши отрасли подтягивать", - сказал областной министр.