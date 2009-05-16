Пинзеник: Для преодоления кризиса одной рекапитализации банков мало

Для преодоления кризиса одной рекапитализации банков мало - необходимо дополнительно помочь потреблению и ввести прямое дотирование кредита на жилье. Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 17 (745) 16 - 22 мая 2009) сказал бывший министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК.

«Я не понимаю, зачем в парламенте рассматривать законы о поддержке судостроения, автомобилестроения. Что это дает? Произведите хоть на десять тысяч больше автомобилей, но какой в этом смысл, если нет покупателя? Ведь проблема сейчас не в производстве, а в потреблении», - отметил он.

По словам экс-министра финансов, кроме банковского сектора, который нуждается в скорейшем оживлении и возобновлении кредитования, необходимо возобновлять потребление в тех секторах, где произошел наибольший обвал, - металлургии и строительстве. В частности, он убежден, что Украина имеет достаточно мощностей для наращения производства на металлургических предприятиях, нужно только решить вопрос с заказчиком.

«Канализационные трубы менять нужно? Почти ежедневно слышишь о том, что в Украине что-то где-то провалилось, все города стоят на прогнивших трубах. Трубное производство потребляет много металла, поэтому это толчок для восстановления объемов на металлургических предприятиях. Или возьмем строительство линий электропередачи. С одной стороны, значительный экономический эффект для энергетики, с другой — опять-таки возросшее потребление металла», - отметил В.ПИНЗЕНИК.

Кроме того, по его мнению, в кризисной ситуации целесообразным было бы ввести прямое дотирование кредита на жилье, например, на два года.

«Если человек берет кредит, то в первый год 20% тела кредита гасит правительство. Нужно дать секторам толчок к росту, и эти меры вызовут цепную реакцию», - предложил он.