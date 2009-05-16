Европе надо выработать общий подход к экономике

Кризис стал весомой причиной необходимости введения скоординированного подхода к ключевым основам экономической политики во всей Европе. Об этом заявили директор Европейского департамента Международного валютного фонда Марек БЕЛКА и экономист департамента Сробона МИТРА в статье для «Зеркала недели» (№ 17 (745), 16 - 22 мая 2009 г.).

«Кризис является не только мощным сигналом для стран с молодыми рыночными экономическими системами о необходимости возврата к разумной экономической политике. Он является неотложным требованием по внедрению скоординированного подхода к ключевым основам политики во всей Европе, в том числе с созданием необходимой системы финансовой стабильности, которая бы одинаково защищала как экономически развитые страны, так и страны с молодыми рыночными экономиками», - считают представители МВФ.

Эксперты отмечают, что правительства должны очень взвешенно подходить к применению фискальных стимулов. Многим из них придется сдерживать дефициты, чтобы возобновилось доверие к стабильности их политики в целом. Проведение структурных реформ, направленных на улучшение гибкости рынков труда и бизнес-среды, станет условием для сдерживания рецессии и будет содействовать более быстрому возобновлению экономики, считают представители МВФ.

«Учитывая прочные взаимосвязи и взаимосвязанные реакции между молодыми рыночными экономиками и зоной евро, заполнение координационных пробелов во всех этих сферах поможет предотвратить нежелательную волатильность на валютных и финансовых рынках», - убеждены эксперты.