РФ поддерживает проведение саммита G8 в итальянском городе Аквила

Россия поддерживает проведение саммита G8 в разрушенном землетрясением итальянском городе Аквила, заявил президент России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщают сегодня РИА Новости.

В Италии 6 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,8. Его эпицентр находился близ города Аквилы. В результате трагедии погибли 294 человека, ранены 1,5 тысячи, 50 тысяч человек остались без крова. "Мы, конечно, полностью понимаем те причины, по которым итальянская сторона осуществила перенос места проведения саммита "восьмерки", - сказал Медведев. "Наверное, это решение абсолютно очевидное в нынешней ситуации. Мы будем всячески, конечно, помогать в том, чтобы саммит прошел на самом высоком и содержательном уровне", - отметил президент. В свою очередь, Берлускони поблагодарил Медведева за намерение помочь восстановлению разрушенного землетрясением района и подтвердил, что Россия согласна с проведением там саммита. "Мы оба считаем, что лучше всего было бы перенести проведение "большой восьмерки". Президент Российской Федерации даже сказал мне, что он пожелал бы посетить и посмотреть места, разрушенные землетрясением. Берлускони также сообщил, что на встрече с субботу он передал Медведеву документы по ряду проектов восстановления культурных памятников и церквей, разрушенных землетрясением в итальянской провинции Абруццо. По его словам, у России "есть желание участвовать в восстановлении культурных ценностей", пострадавших во время трагедии, и он очень признателен за это. Власти Италии около года назад определили местом проведения саммита остров Маддалена - идеальный выбор с точки зрения показа гостям и всему миру красоты сардинских ландшафтов. Немаловажно также, что такой выбор создал бы немало трудностей для противников глобализации и анархистов всех мастей, которые постоянно устраивают в дни саммитов "восьмерки"акции протеста, ведь добраться до острова для них было бы непросто. Берлускони на заседании правительства Италии 23 апреля предложил перенести саммит G-8 с острова Маддалена, расположенного у берегов Сардинии, в Аквилу. Кабинет министров поддержал это предложение. Однако для окончательного принятия решения о переносе необходимо согласие глав государств и правительств стран-участниц "большой восьмерки", в которую входят Германия, Италия, Россия, США, Япония, Великобритания, Канада и Франция.