Lufthansa не разрешено комментировать инцидент с Луценко

Представителям авиакомпании Lufthansa, чей персонал не допустил на борт самолета министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО из-за подозрений в нетрезвости, не разрешено комментировать конфликт в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Об этом еженедельнику «Зеркало недели» (№ 17 (745), 16 - 22 мая 2009 г.) сообщил пресс-секретарь Центрального офиса Lufthansa в Лондоне Ааге ДЮНХАУПТ, подтвердив также ход основных событий во время инцидента.

«Мы не можем говорить сейчас о конфликте с министром внутренних дел или подтвердить информацию, взятую из других источников - средств массовой информации. Мы не можем к этому времени подтвердить информацию по этой персоне. На все вопросы, связанные с личностью министра внутренних дел, нам не разрешено отвечать», - сказал А.ДЮНХАУПТ.

Он не подтвердил сообщения о том, что экипаж рейса Киев-Франкфурт 4 мая передал во Франкфурт информацию о пассажире, летящем транзитом в Сеул и находящемся в опасно нетрезвом состоянии.

«Эту информацию я еще не слышал, и не могу ее подтвердить, - сказал представитель авиакомпании. - Нет известного мне анализа событий о том, что происходило на рейсе Киев-Франкфурт. Я даже не знаю, идет ли речь о полете Lufthansa из Киева во Франкфурт. Возможно, это был рейс другой компании».

Комментируя ход событий в аэропорту Франкфурта 4 мая, А.ДЮНХАУПТ рассказал: «Оба украинских пассажира, прибывшие ко времени вылета самолета, показались наземному персоналу нетрезвыми. Исходя из этого, их дальнейшее прохождение на борт исключалось… Двое украинских граждан начали дискуссию с персоналом на повышенных тонах, и там дело дошло до вербальных атак, до мелкого рукоприкладства, в результате чего была вызвана полиция».

Он также сообщил, что информацией о том, предъявлял ли глава МВД Украины дипломатический паспорт сотрудникам терминала, Lufthansa не располагает.

Как сообщал УНИАН, 5 мая зарубежные СМИ сообщили, что Ю.ЛУЦЕНКО 4 мая провел полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным СМИ, министра в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после ссоры с полицейскими.

12 мая Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что подает в отставку с должности министра внутренних дел.

15 мая Верховная Рада Украины приняла постановление, которым предусматривается обратиться к правительству для решения вопроса об отстранении министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования событий 4 мая в аэропорту Франкфурта-на-Майне.