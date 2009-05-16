ГЛАВНОЕ на 16 мая

Хроника дня

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Главные новости дня: сегодня Украина отмечает День Европы; промпроизводство в апреле сократилось на 31,8%; Ющенко может не подписать закон о запрете игорного бизнеса; Тимошенко в письме к ВР признала ухудшение экономической ситуации; НСНУ призывает Луценко написать заявление об отставке

Макропоказатели: В Украине в апреле т.г. промышленное производство сократилось на 31,8% против аналогичного периода 2008 года и на 4,8% против марта т.г. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по итогам в января-апреля промышленное производство снизилось на 31,9%.

По данным Госкомстата, спад объемов промпроизводства в апреле т.г. против апреля 2008 года по отраслям составил: добывающая промышленность – 19,7% (в апреле к марту 2009 года – спад 7,8%), добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 36,1% (к марту – спад 4,1%), добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – 6,2% (к марту – спад 9,7%).

В обрабатывающей промышленности снижение производства в апреле т.г. против апреля 2008 года составило 36,4% (против марта – спад 0,3%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксировано уменьшение на уровне 2,8% (против марта – рост 6,4%).

В легкой промышленности зафиксировано падение объемов производства на уровне 30,7% (к марту – рост 1,4%): в текстильной промышленности и пошиве одежды, меха и изделий из него - спад 32,2% (к марту - рост 4,2%), в производстве кожи, изделий из нее - спад 24,9% (к марту – спад 7,4%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в апреле т.г. против апреля 2008 года составил 34,1% (к марту – рост 1,1%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 19,1% (к марту – рост 1%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - спад 15,7% (к марту – рост 6,2%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксировано уменьшение производства на уровне 28,6% (к марту - спад 1,4%), в том числе в химическом производстве - спад 28,2% (к марту - спад 3,4%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий - спад 30,1% (к марту - рост 5,6%). В производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) - спад 48% (к марту – рост 6,5%).

В Госкомстате сообщили, что в апреле т.г. в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с апрелем 2008 года, снижение производства составило 45,5% (к марту – спад 7,1%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 52,6% (к марту – спад 2,5%), в частности в производстве машин и оборудования - спад 47,6% (к марту – спад 2,1%), производстве электрического, электронного и оптического оборудования – спад 33% (к марту – рост 4,1%), производстве транспортного оборудования – спад 65,3% (к марту – спад 7,8%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован спад 20,3% (к марту – спад 20,4%).

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в декабре 2008 года, по сравнению с декабрем 2007 года, составил 26,6%, в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Спад промышленного производства за год к году предыдущему в последний раз фиксировался десять лет назад – в 1998 году спад составил 1% против 1997 г.

Наиболее глубокий спад годового промпроизводства в независимой Украине был зафиксирован в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 г. – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) были следующие: 1991 г. – 95,2%; 1992 г. – 73,6%; 1993 г. – 92%; 1994 г. – 72,7%; 1995 г. – 88%; 1996 г. – 94,9%; 1997 г. – 99,7%; 1998 г. – 99%; 1999 г. – 104%; 2000 г. – 113,2%; 2001 г. – 114,2%; 2002 г. – 107%; 2003 г. – 115,8%; 2004 г. – 112,5%; 2005 г. – 103,1%; 2006 г. – 106,2%; 2007 г. – 110,2%; 2008 г. – 96,9%.

Игорный бизнес: Ющенко может не подписать закон о запрете игорного бизнеса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что принятый Верховной Радой закон о запрете игорного бизнеса не решает проблем в этой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов, подпишет ли он принятый вчера ВР закон, В.ЮЩЕНКО сказал, что проведет по этому поводу дополнительные консультации со специалистами.

Президент отметил, что по своим внутренним убеждениям он готов его подписать, хотя «закон унизителен и отодвигает нас от решения сути вопроса».

В.ЮЩЕНКО отметил, что то, что произошло в зале игровых автоматов в Днепропетровске, является большим горем, но спекулировать на этом цинично. По мнению Президента, принятым документом ВР и правительство «умывают руки» от решения проблем сферы игорного бизнеса. В.ЮЩЕНКО напомнил, что уже на протяжении двух лет в ВР находится законопроект, который регулирует указанные вопросы. Поэтому, по словам Президента, их необходимо, или в конце концов решить, или «мы загоняем их в тень, где будет процветать коррупция».

Как сообщал УНИАН, 15 мая ВР приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх. По закону, к субъектам хозяйствования, которые организуют и проводят на территории Украины азартные игры, применяются финансовые санкции в виде штрафа в размере 8 тысяч минимальных зарплат с конфискацией игрового оборудования, а прибыль от проведения такой азартной игры подлежит перечислению в государственный бюджет Украины.

В тот же день премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО высказала надежду, что глава государства подпишет этот закон.

Премьер-министр признала ухудшение в экономике – письмо к ВР В парламент пришло письмо от премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, где она признает ухудшение экономической ситуации в стране.

Об этом заявил один из лидеров Партии регионов Николай АЗАРОВ в эфире «Свободы на Интере».

По его словам, правительство руководствуется двойными стандартами, поскольку на телевидении и в выступлениях Ю.ТИМОШЕНКО заявляет «об экономических достижениях», а в тоже время в письме к парламенту говорит об ухудшении экономической ситуации.

Он подчеркнул, что это письмо написано для того, чтобы парламент не вносил изменения в бюджет. Правительство в письме предлагает пересмотреть бюджет на 2009 год по итогам первого полугодия, а не по итогам первого квартала.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что на сегодня Пенсионному фонду Украины с бюджета выделено более 12 миллиардов гривен, в то время когда в бюджете на год предусмотрено 13 миллиардов.

По его словам, за 4 месяца по сути полностью истрачены средства, которые предусмотрены с бюджета.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что сейчас правительство ведет «унизительные переговоры» с Россией о том, чтобы «взять наперед плату за транзит газа за два года по низкой цене». «А как мы будем существовать в 2010-2011 годах?», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Также Н.АЗАРОВ остро раскритиковал правительство за кредиты, которые предоставлялись НАК «Нафтогаз Украины» за счет кредитов Сбербанка Украины. По его словам, он будет требовать отчета правительства об этой ситуации и о возвращении денег Сбербанку.

Финансы: Пинзеник прогнозирует дефицит бюджета 2009 года свыше 10% ВВП Киев. 16 мая. УНИАН. Бывший министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК прогнозирует дефицит бюджета 2009 года свыше 10% ВВП. Об этом он сообщил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 17 (745) 16 - 22 мая 2009).

«Моя оценка (дефицита бюджета в 2009 году - УНИАН) - свыше 10% ВВП. В действительности же, когда парламент утвердил бюджет, он был с дефицитом 7,5% ВВП. 31 млрд. - это то, что показано в статье первой бюджетного закона. Плюс 44 млрд. - на рекапитализацию банков. Вот и получается 75 млрд. грн. бюджетного дефицита - цифра, о которой страна до сих пор никогда не слышала. Плюс завышенные доходы. Плюс более глубокий спад ВВП», - сказал он.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 193,285 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», обнародованном в официальной прессе.

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн., в том числе, дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн. Предельный размер государственного долга Украины на 31 декабря 2009 года установлен на уровне 192,924 млрд. грн. (на 31 декабря 2008 года этот показатель был запланирован на уровне 89,138 млрд. грн.).

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

Доходов бюджета-2009 хватит только на зарплаты, пенсии и коммунальные платежи – Пинзеник Киев. 16 мая. УНИАН. Сопоставление доходов со многими статьями расходов показало, что доходов бюджета 2009 года хватает только на зарплаты, пенсии и коммунальные платежи. Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 17 (745) 16 - 22 мая 2009) сказал бывший министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК.

«На все остальное средств не хватает. Не спасает даже компромисс, достигнутый с Международным валютным фондом, - 12 млрд. грн. на покрытие дефицита за счет очередного транша. Кроме покрытия дефицита, еще на обслуживание долгов необходим 31 млрд. грн», - подчеркнул В.ПИНЗЕНИК.

Экс-министр финансов отметил, что проектом бюджета на 2009 год доходы предусматривались на уровне прошлого года, без номинального роста, однако ситуация ухудшилась. «Сейчас мы имеем отставание от прошлого года по доходам на 5% против января-апреля 2008-го», - сообщил он.

При этом, по словам экс-министра, уже сегодня незапланированные доходы от превышения отчислений в бюджет от прибыли Национального банка составили 2,5 млрд. грн.

«Этих миллиардов нет в плане. Планировалось 3,9 млрд. грн. на весь год, поэтому в апреле Нацбанк должен был перечислить миллиард. А в действительности перечислил 3,5 млрд. грн. Отсюда - феноменальное в условиях экономического спада выполнение бюджета», - сообщил В.ПИНЗЕНИК.

Он добавил, что не выполняют план наполнения доходной части общего фонда налоговая (с учетом невозмещения НДС) и таможня, однако есть огромный рост по графе «другие министерства и ведомства».

«Насколько я понимаю, выплачивается задолженность по налогам «Нафтогазом Украины» - и это несмотря на его несбалансированный финансовый план», - отметил экс-министр.

Кроме того, по его словам, важной проблемой является угроза монетизации дефицита.

«В течение нескольких лет задолженность правительства по ОВГЗ перед НБУ равнялась нулю. В начале 2009-го задолженность правительства перед НБУ составляла 8,7 млрд., сейчас эта цифра выросла уже до 24 млрд. Только за четыре месяца - 16 млрд. грн. монетизированного дефицита», - сообщил В.ПИНЗЕНИК.

В 2008 г. 48% всех денежных переводов, поступивших в Украину, были перечислены из России - НБУ В 2008 г. 48% всех денежных переводов, поступивших в Украину, были перечислены из Российской Федерации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола сегодня сообщила начальник отдела мониторинга платежных систем департамента платежных систем Национального банка Украины Елена МАХАЕВА.

По ее словам, в Россию в прошлом году из Украины было перечислено около 30% всех денежных переводов. «Мы были удивлены, потому считалось, что основными каналами переводов мигрантов является Италия, Португалия, тот регион», - говорит она.

Е.МАХАЕВА отметила, что потоки денежных средств, которые эмигранты пересылают в Украину, кардинально перераспределились за последние годы.

Всего в Украину поступают средства из 190 стран мира. Кроме России, отметила, Е МАХАЕВА, 9% всех денежных переводов поступают в Украину из США, 6,5% - из Италии и 6% - из Испании.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Всемирного банка, в текущем году объем денежных переводов по всему миру составит около 290 млрд. долл. США.

По словам регионального менеджера в Украине, Грузии, Армении и Молдавии представительства компании Western Union Financial Services GmbH Михаила БАБИРЕНКО, в 2008 году, согласно оценке Всемирного банка, объем денежных переводов по всему миру составил около 305 млрд. долл. США в развивающихся странах.

Как сообщил М.БАБИРЕНКО, в Украине в 2008 г. денежные переводы составили порядка 2% ВВП. «По официальным данным, предоставляемым Национальным банком Украины, 3,4 млрд. долл. в прошлом году переместились из Украины или в Украину», - сказал он. М.БАБИРЕНКО также отметил, что, согласно данным НБУ, около 0,5 млрд. долл. в 2008 году было перечислено из страны, а 2,9 млрд. долл. перечислили в Украину трудовые мигранты.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен в 2009 году инвестировать в проекты в России как минимум 3 миллиарда долларов, сообщил в субботу журналистам руководитель бизнес-группы по России Алан Пийу.

Об этом сообщает РИА Новости. Россия является крупнейшей страной-получателем инвестиций банка из 30 государств деятельности ЕБРР. "В последние годы объем наших инвестиций в российскую экономику достигал 3 миллиардов долларов в год. В 2009 году мы намерены инвестировать как минимум такую же сумму, и, возможно, даже больше в различные сектора российской экономики", - сказал Пийу. При этом, по его словам, главное внимание будет уделяться финансированию проектов в реальном секторе экономики, включая проекты по энергоэффективности и в сфере развития малого и среднего бизнеса. "Мы также рассматриваем возможности приобретения акций, содействие реструктуризации балансов банков, рефинансированию задолженности - словом, всем направлениям оздоровления деятельности банковского и реального сектора", - сказал Пийу. Единственным направлением, где наблюдается снижение активности - это инфраструктурные проекты, в том числе реализуемые в рамках частно-государственного партнерства. "Но мы очень хотим, чтобы были реализованы такие проекты, как реконструкция аэропорта "Пулково"и стоительство автомагистрали Москва - Санкт-Петербург, и мы готовы играть свою роль", - заверил представитель банка. Общий объем инвестпрограммы ЕБРР в странах региона операций банка (Центральная и Восточная Европа, Балканы, СНГ и Центральная Азия) на 2009 год планируется на уровне 7 миллиардов евро. Согласно принятой в 2006 году стратегии банка, на Россию должно приходиться около 40% всех инвестиций ЕБРР. Вместе с тем, ранее на этой неделе президент ЕБРР Томас Миров, отвечая на вопрос РИА Новости, рассказал, что в текущем году в связи с направлением дополнительных средств в страны Центральной и Восточной Европы относительная доля инвестиций в российские проекты в общем объеме инвестиций ЕБРР уменьшится при сохранении абсолютных объемов выделяемых средств.

ТЭК: «Нафтогаз» имеет достаточно резервов, чтобы расплатиться с кредиторами – замглавы компании

НАК «Нафтогаз Украины» имеет достаточные резервы, чтобы выполнить все свои обязательства перед иностранными инвесторами и кредиторами. Об этом сообщил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 17 (745) от 16 - 22 мая 2009 р.) заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», отвечающий за финансово-экономический блок, Юрий КОЛБУШКИН.

При этом он, сославшись на коммерческую тайну, отказался прокомментировать заявления Счетной палаты, проводившей аудит компании, о том, что задолженность «Нафтогазу» по кредитам превышает 35 млрд. грн.

Вместе с тем Ю.КОЛБУШКИН отметил, что прибегнуть к серьезным финансовым заимствованиям компанию вынудила нехватка оборотных средств, вызванная несвоевременными и на низком уровне расчетами за газ, помноженная на разницу в цене покупки импортного газа и его реализации отдельным категориям потребителей внутри страны.

«Сохранение рентабельности и недопущение убыточности деятельности «Нафтогаза» требует существенного увеличения цен и тарифов, что обязательно приведет к резкому ухудшению материального положения большей части населения Украины. А поскольку мы являемся социально ориентированной госкомпанией, нам приходится прибегать к столь серьезным финансовым заимствованиям», - подчеркнул он.

Политика: НСНУ призывает Луценко написать заявление об отставке, “не ограничиваясь устными намерениями” Совет политической партии "Народный Союз “Наша Украина" требует отставки Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины.

Об этом говорится в размещенном на центральном информационном сервере “Нашей Украины” заявлении политического совета НСНУ по поводу инцидента с участием министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

Как отмечается в заявлении, “4 мая 2009 года в аэропорту Франкфурта-на-Майне в Федеративной Республике Германия имел место скандальный инцидент с участием министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и представителей немецкой полиции”. “Поведение министра МВД Юрия ЛУЦЕНКО вызвало крайне негативный резонанс как в Украине, так и в Европе”, - подчеркивают авторы документа и отмечают, что “действия украинского министра нанесли большой вред международному имиджу Украины и дискредитировали украинскую власть”.

“Наша Украина” искренне надеется, что поведение одного министра не повлияет на украинско-немецкие отношения и в то же время обращается ко всем высокопоставленным должностным лицам с призывом контролировать собственные поступки и действия, заботясь как о международном лице Украины, так и об уважении граждан собственного государства”, - говорится в заявлении политсовета НСНУ.

Также отмечается, что “политический совет “Народного Союза “Наша Украина” считает, что такой поступок является несовместимым с государственной службой и содержит достаточно оснований для отставки чиновника любого ранга”. Поэтому авторы документа призывают Ю.ЛУЦЕНКО “проявить честность и политическое мужество и написать заявление об отставке, не ограничиваясь устными намерениями”.

“Политический совет Народного Союза «Наша Украина» обязывает народных депутатов Украины – представителей «Нашей Украины» в Верховной Раде Украины поддержать заявление министра об отставке”, - также говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 5 мая зарубежные СМИ сообщили, что Ю.ЛУЦЕНКО 4 мая провел полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным СМИ, министра в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после ссоры с полицейскими.

12 мая Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что подает в отставку с должности министра внутренних дел.

15 мая Верховная Рада Украины приняла постановление, которым предусматривается обратиться к правительству для решения вопроса об отстранении министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования событий 4 мая в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Луценко заявляет о готовности работать министром внутренних дел, если на это согласится парламент

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о готовности работать в должности руководителя МВД, если на то будет соответствующее решение Верховной Рады по рассмотрению его заявления об отставке, поданном после инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Об этом он заявил вчера в прямом эфире ТРК «Украина».

«Я готов работать министром, но не готов если это будет не подтверждено парламентом», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что, по его убеждению, на будущей неделе «государство должно иметь результат» о наличии или отсутствии в МВД руководителя. «В любом случае украинская милиция в течение двух недель не может оставаться без руководства», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время он в очередной раз подчеркнул, что его действия в аэропорту Германии были продиктованы ответственностью за делегацию и за судьбу и здоровье сына, которого он за собственный счет вез в Сеул на дополнительное обследование в связи с болезнью.

АПК: Аргентина может прекратить экпорт пшеницы

Аргентина, являющаяся одним из основных производителей зерна в мире, впервые за 120 лет может с 2010 года прекратить экспорт пшеницы, сообщил в пятницу корреспонденту РИА Новости по телефону директор аргентинского Национального центра экспортеров зерновых культур Альберто Родригес (Alberto Rodriguez). Он участвует в конгрессе, проходящем под лозунгом "Спасем пшеницу"в городе Мар-дель-Плата в 400 километрах от столицы Аргентины Буэнос-Айреса. По мнению Родригеса , тревожный прогноз вызван как снижением урожая из-за не бывалой за полвека засухи, так и необходимостью ограничить экспорт в пользу удовлетворения внутренних потребностей. Кроме того, по его словам, сельхозпроизводителям невыгодно вкладывать средства в производство пшеницы, и они все чаще переориентируются на выращивание сои. "Снижение урожайности пшеницы, уменьшение цен на нее, высокие затраты на производство ведут к сокращению посевных площадей, что, в свою очередь, влияет на объем экспорта. У меня есть очень большие сомнения, что в будущем году у нас будет возможность после удовлетворения потребностей внутреннего рынка продавать зерно в другие страны", - заявил директор Центра. Экспорт пшеницы из Аргентины в сезон 2008-2009 составил 4,5 миллиона тонн, что почти в два с половиной раза меньше, чем в предыдущий. Лишь половину от прошлогоднего уровня удалось собрать в нынешний урожай (8,4 миллиона тонн). По данным Зерновой биржи в Буэнос-Айресе, посев пшеницы в этом году, начавшийся несколько дней назад, будет произведен на площади 3,7 миллиона гектаров, что на 19% меньше, чем в период прошлогодней компании. "В лучшие времена урожай пшеницы в стране достигал 20 миллионов тонн. Ожидаемые объемы на ближайшее будущее позволяют разве что удовлетворить внутренние нужды, составляющие около 6 миллионов тонн", - добавил Альберто Родригес. По мнению независимых экспертов, негативно на экспорт зерна влияет фискальная политика правительства страны, которое в марте прошлого ввело "плавающую"шкалу таможенных пошлин на экспорт сельхозпродукции, в соответствии с которой ставки зависели от цен на внешнем рынке и повышались вместе с ними. В течение года фермеры организовывали многомесячные забастовки, прекращали продажу зерна как на внутренний рынок, так и за рубеж. Производители считают неадекватной поддержку, получаемую со стороны государства. Они требуют увеличить дотации на приобретение сельхозтехники и полностью отменить пошлины на экспорт их продукции, себестоимость которой за последний год выросла более чем на треть. До нынешнего года Аргентина являлась первым экспортером масла из сои и подсолнечника в мире, вторым - кукурузы и проса, четвертым - пшеницы (в этом году ее теснит Российская Федерация, намеренная заместить ее поставки в 2 миллиона тонн пшеницы в Бразилию). Россия в этом году побила исторический рекорд по экспорту пшеницы, отправив за рубеж с начала текущего сельскохозяйственного года свыше 17 миллионов тонн. Урожай в нынешнем году ожидается в 100 миллионов тонн. Согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), мировой урожай пшеницы в 2009 году сократится на 4,9% против прошлогоднего показателя - до 655 миллионов тонн. Шестого-седьмого июня в Санкт-Петербурге пройдет Всемирный зерновой форум, информационным спонсором которого является РИА Новости. В нем примут участие министры сельского хозяйства 65 стран (включая Аргентину), главы международных организаций, руководители финансовых институтов, национальных и международных объединений производителей сельхозпродукции и участников рынка зерна. Форум станет первым мероприятием такого масштаба не только в России, но и в мире. Его проведение приобретает особое значение в условиях глобального финансово-экономического кризиса, существенно влияющего на рынок продовольствия. Зерно (в первую очередь, пшеница) является основой аграрной экономики и базовым продуктом, обеспечивающим продовольственную безопасность населения.