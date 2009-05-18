Ющенко призывает продолжить демонтаж символов коммунизма

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает продолжить демонтаж символов коммунистического режима, и считает обреченными людей, которые не признают его жертв.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая 17 мая в Национальном заповеднике "Быковнянския могилы" по случаю Дня памяти жертв политических репрессий.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина должна окончательно очиститься от символов режима, уничтожившего миллионы невинных украинцев.

«Оправдания быть не может, это не часть нашей истории, как кое-кто цинично хочет сказать, это часть коммунистической системы, это символы убийства, сохранение которых - кощунство над всеми павшими», - сказал Президент.

Он заметил, что сделано уже многое по переименованию населенных пунктов, демонтажу памятников, но эту работу необходимо продолжить.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что необходимо завершить рассмотрение в парламенте внесенного законопроекта о правовом статусе борцов за независимость.

«Меня возмущает безразличие и отстраненность, которую демонстрируют некоторые наши политики и должностные лица. Они боятся этой темы, они хотели бы господствовать в Украине без украинской культуры, без украинского языка, без украинцев. Их мечта - это губерния, где они были бы безраздельными хозяевами», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как следствие, подчеркнул он, сегодня Украина является свидетелем попыток реванша.

Он выразил мнение, что те, кто отрицает Голодомор и политические репрессии, те, кто оправдывает «Сталина, - поднимает руку на нашу святыню и наших людей, я глубоко убежден, они обречены», - сказал Президент.