Одновременные парламентские и президентские выборы невозможны

Председатель Конституционного Суда Украины Андрей СТРИЖАК заявил, что согласно с действующим законодательством провести одновременные досрочные парламентские и президентские выборы невозможно.

Об этом он сказал в эфире ICTV в воскресенье.

«В принципе, нет ничего такового, что может быть невозможным. Но для этого должна быть законодательная база. Если взять два закона – о выборах Президента и о выборах Верховной Рады – это действительно невозможно. Там совсем разные сроки», - заявил председатель Суда.

«Для того, чтобы это все свести, нужно внести изменения, и вполне достовернее можно провести», - сказал он.

Также, отвечая на вопрос, которой должна быть дата президентских выборов после решения КС о признании неконституционным постановления парламента о назначении выборов на 25 октября, А.СТРИЖАК отметил: «Я знаю дату, но я не могу обнародовать, потому что это прерогатива парламента».

«Парламент должен разобраться, почитать внимательно Конституцию, и высчитать, что такое последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий», - отметил председатель Конституционного Суда.

Кроме того, комментируя вопрос о существовании в Конституционном Суде большинства Президента или другой политической силы, А.СТРИЖАК заявил: «Согласно с Конституцией, Украина одна из немногих держав мира, где формируется КС таким образом: 6 судей назначает Президент, 6 - Верховная Рада и 6 – съезд судей».

«Где здесь большинство? Для большинства по закону нужны 10 голосов. Поэтому говорить о чьем-то большинстве – это просто попытка объяснить той или другой причиной наши решения», - отметил он.

«В последнее время мы принимаем решение не 10 голосами, а 14-15. Все судьи, которые голосуют, президентские? Это наивно звучит", - отметил А.СТРИЖАК.