Еврокомиссар по вопросам финансового планирования и бюджета Даля ГРИБАУСКАЙТЕ избрана Президентом Литвы.

Как сообщает “Газета.ру”, ее лидерство при подсчете голосов не подвергалось сомнению, однако, под вопросом была явка избирателей.

В воскресенье поздно вечером Центризбирком сообщил, что на выборы пришло больше 50% избирателей, таким образом, они признаны состоявшимися.

Д.ГРИБАУСКАЙТЕ набрала 68,25%, ее главный оппонент Альгирдас БУТКЯВИЧУС - 11,85%.

Всего пост главы государства оспаривали семь претендентов.