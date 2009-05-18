Даля Грибаускайте избрана Президентом Литвы
08:32, 18 мая 2009Разное
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Еврокомиссар по вопросам финпланирования
Еврокомиссар по вопросам финансового планирования и бюджета Даля ГРИБАУСКАЙТЕ избрана Президентом Литвы.
Как сообщает “Газета.ру”, ее лидерство при подсчете голосов не подвергалось сомнению, однако, под вопросом была явка избирателей.
В воскресенье поздно вечером Центризбирком сообщил, что на выборы пришло больше 50% избирателей, таким образом, они признаны состоявшимися.
Д.ГРИБАУСКАЙТЕ набрала 68,25%, ее главный оппонент Альгирдас БУТКЯВИЧУС - 11,85%.
Всего пост главы государства оспаривали семь претендентов.
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