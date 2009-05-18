Кризис увеличил спрос на шоколад, вино и оружие

Экономический кризис, который сократил потребительскую активность в США, заметно увеличил спрос на шоколад, вино и оружие, свидетельствуют статистические данные.

"Потребители продолжают наслаждаться калифорнийскими винами в это трудное время экономических испытаний", - заявил президент и гендиректор исследовательского и маркетингового "Института вина" Роберт Коч на официальном сайте.

По данным института, американцы не стали меньше пить - сократив посещение баров, они переключили свой интерес на более дешевые брэнды в розничной сети. Так, объем продаж Pinot Noir вырос на кризисе на 16%, Riesling - на 10%, Cabernet Sauvignon - на 8%.

Шоколад - еще одно верное средство для снятия стресса. Крупнейший и самый демократичный по цене американский производитель шоколада Hershey по итогам первого квартала 2009 года отчитался о росте прибыли на 20%.

"Первый квартал показал хороший старт 2009 года для Hershey", - говорится в сообщении президента компании Дэвида Уэста. Он отметил, что объем продаж удалось расширить за счет "ценовой гибкости".

Производители элитного дорогого шоколада не могут похвастаться активностью покупателей.

Экономическая депрессия обнаружила еще одну тенденцию - американцы потянулись к револьверам.

Объем продаж огнестрельного оружия крупнейшего производителя США Smith & Wesson за последний квартал 2008 года вырос на 27,5%, сообщило агентство Associated Press, объясняя этот всплеск покупательской активности экономической депрессией и ожиданиями ужесточения режима продаж.

Львиную долю в объеме проданного составили знаменитые револьверы при том, что спрос на охотничьи ружья упал за тот же квартал на 46%.

На своем сайте Smith & Wesson оптимистично отрапортовала о "юбилее" - выпуске шестимиллионной пары наручников за последние 30 лет, передает РИА Новости.