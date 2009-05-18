АНОНС на 18 мая

Президент Украины Виктор Ющенко проведет совещание при участии высшего руководства государства и лидеров политических сил по вопросам согласованных действий по преодолению кризисных явлений. На совещание приглашены Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, председатель Национального банка Владимир Стельмах и лидер Партии регионов Виктор Янукович. Цель совещания - обсуждение единого общенационального антикризисного плана, в частности, выполнение Положений Меморандума с МВФ. Также на заседании будет обсуждена ситуация, сложившаяся на газовом рынке.

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10-00 - Состоится церемония открытия проекта «Реформа городского теплообеспечения», который будет внедрен при поддержке Американского правительства в сотрудничестве с Министерством по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины. В программе - пресс-конференция, в которой примут участие министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко и посол США в Украине Вильям Тейлор

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10-00 - Пресс-конференция на тему: "Украинских коллекторов признали в Европе". Ассоциация участников Коллекторского Бизнеса Украины (АКБУ) официально вошла в состав Федерации Европейских Национальных Коллекторских Ассоциаций (Federation of European National Collection Associations - FENCA). Участники: президент АКБУ Александр Ильчук и президент FENCA Корнел

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11-00 - Начнется заседание Согласительного совета ВРУ (ул.. Грушевского, 18/2, к. 11). Аккредитация проводится 15 мая с 14-00 до 16-00 по телефону: 255-30-74.

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12-00 - Пресс-конференция на тему: “Евро – 2012: почему Днепропетровск и Одесса утратили свой шанс?”. Приглашены: Ростислав Карандеев, зам.министра по делам семьи, молодежи и спорта; Виктор Корж, народный депутат Украины; Василий Яцуба, народный депутат Украины («ИнтерМедиа консалтинг»,ул. Б.Хмельницького, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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14-00 - Начнется пресс-конференция Председателя Верховной Рады Украины В.Литвина. Вход по карточкам аккредитации. О месте проведение мероприятия будет сообщено дополнительно.

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14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Уничтожение упрощенной системы налогообложения - государственная политика или признак непрофессионализма правительства?". Будет анонсировано проведение предупредительной Всеукраинской акции протеста представителей малого бизнеса, объявлен детальный план проведения акций и объявлены требования к власти. Акции будут начаты 20 мая. Участники: председатель Винницкого городского объединения предпринимателей «Центр» Алла Алексенцева; председатель профкома «Черниговского профсоюза предпринимателей» Елена Варнакова; представитель Полтавской области, председатель «Союза предпринимателей Лубненских рынков» Надежда Рева; председатель ОО «Союз предпринимателей Николаевской и Херсонской областей» Елена Прудникова; председатель организации работодателей «Хмельниччина» Надежда Погосян (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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15-30 - В УНИАН состоится круглый стол на тему: «Будем ли мы следующей зимой с горячей водой и теплом?» Поговорить о подготовке к предстоящей зиме за круглым столом агентство УНИАН пригласило знающих людей – экспертов и специалистов водоканала и столичного энергохолдинга. В ходе круглого стола будет презентован новый информационный проект агентства «УНИАН-Киев» (ул.Крещатик,4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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- Во Львове состоится презентация проекта нового терминала терминального комплекса ГП «Международный аэропорт Львов». В мероприятии примут участие: министр транспорта и связи Украины Иосиф Винский, зам.министра транспорта и связи Украины, председатель Госавиаадминистрации Александр Давыдов, ген.директор Международного аэропорта «Львов» Александр Загрева и др. В 12-00 - 12-30 пресс-конференция министра транспорта и связи Иосифа Винского, главы Львовской облгосадминистрации Николая Кмитя и городского председателя г. Львов Андрея Садового (Дворец культуры железнодорожников, ул. Федьковича, 54). Минтрассвязи организует транспортировку для представителей СМИ из Киева во Львову и обратно. Нужна аккредитация. Телефоны: 461 65 25, 271 40 44 до 17-00 15 мая.