Экономика РФ падает сильнее, нежели ожидало правительство

Правительство РФ ошиблось в прогнозах относительно состояния экономики страны. Как сообщает "Эхо Москвы", ВВП страны упал ниже пессимистичных ожиданий Минэкономразвития.

Даже несмотря на то, что цены на нефть оказались на более высоком уровне, чем закладывалось в расчеты, российская экономика падает сильнее, нежели ожидало правительство, разрабатывая бюджет. По данным Росстата, физические объемы ВВП в первом квартале снизились на 9,5%, тогда как в январе Минэкономразвития рассчитывало на спад по итогам квартала в 5–6%. Как отмечают "Ведомости", многие эксперты тогда сочли оценку министерства чрезмерно пессимистичной. Да и правительство до последнего времени не ожидало столь резкого падения. По опубликованному в январе прогнозу Минэкономразвития, в этом году при средней цене нефти марки Urals в 41 долларов за баррель российский ВВП должен сократиться за год на 2,2%. Однако в первом квартале баррель Urals стоил дороже – около 43 долларов, а ВВП упал значительно сильнее январских расчетов.

Между тем, зарубежные эксперты, в частности МВФ и Еврокомиссия, смотрят на перспективы российской экономики гораздо оптимистичнее. Например, эксперты Международного валютного фонда ожидают падения ВВП в России в текущем году не более 6%.