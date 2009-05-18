Луценко отстранен от исполнения обязанностей министра внутренних дел

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

«Я сегодня имел разговор с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, и она сообщила, что Ю.ЛУЦЕНКО, в соответствии с решением, не исполняет обязанности, то есть отстранен», - сказал В.ЛИТВИН.

Таким образом спикер ответил по требованию представителей фракции Партии регионов на этой неделе рассмотреть вопрос об инциденте при участии Ю.ЛУЦЕНКО в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Также первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ спрашивал, приняло ли правительство решение об отстранении Ю.ЛУЦЕНКО от исполнения обязанностей министра.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов на прошлой неделе блокировала работу парламента с требованием отставки Ю.ЛУЦЕНКО.

15 мая Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором обратилась к правительству относительно решения вопроса об отстранении министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования событий 4 мая в аэропорту Франкфурта-на-Майне.