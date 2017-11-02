В Житомирской области направят 1,7 миллиона гривень на компенсации животноводам за аппараты индивидуального доения

В Житомирской области направят 1,7 млн грн на компенсации животноводам за приобретение аппаратов индивидуального доения коров. Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение сегодня проголосовали большинство депутатов Житомирского областного совета.

Для этого депутаты увеличили финансирование на закупку аппаратов индивидуального доения для жителей области по действующей Программе развития агропромышленного комплекса Житомирской области на 2016-2020 годы.

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«Общая сумма возмещений стоимости аппаратов индивидуального доения коров по заявкам, которые поступили от жителей области, составляет 1,67 млн грн. Поэтому депутаты перераспределили средства с других направлений, где есть свободные остатки, и дополнительно направили еще 200 тыс. грн, чтобы иметь возможность выплатить компенсации тем, кто приобрел аппараты и обратился за возмещением», - уточнили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Таким образом, на указанные цели направят 1,67 млн грн для компенсаций тем, кто приобрел аппараты и обратился за возмещением.

В целом же, жители области, по оперативным данным, уже подали более 200 заявок на возмещение стоимости установок индивидуального доения коров.

Как сообщал УНИАН, житомирская область лидирует по темпам роста зарплаты - почти на 45% за год.