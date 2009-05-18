Отставка Балоги - «давно ожидаемое событие»

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО считает, что отставка Виктора БАЛОГИ от должности главы Секретариата Президента будет «давно ожидаемым событием».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.КИРИЛЕНКО сказал в интервью журналистам.

В то же время он подчеркнул, что пока эта информация не подтверждена конкретным решением, то есть Президент Виктор ЮЩЕНКО еще не принял отставку В.БАЛОГИ.

На вопрос журналистов, кто ожидал это событие, И.КИРИЛЕНКО ответил: «Вы знаете, сколько страна потратила на противостояние Секретариата Президента и правительства».

По его словам, «это противостояние перекинулось на общество, перекинулось на низовые ветви власти, на решение кадровых вопросов, на работу парламента, на развал предыдущей коалиции».

По словам И.КИРИЛЕНКО, события, произошедшие из-за противостояния правительства с Секретариатом Президента, подрывали авторитет государства и политиков.

«Поэтому, конечно, что это событие давно ожидаемая», - добавил И.КИРИЛЕНКО.

В то же время он отметил, что не хотел бы комментировать событие, которое еще не состоялось.

По словам лидера фракции БЮТ, пока что это лишь информация, которая не подтверждена конкретным решением.

Как сообщал УНИАН, 16 мая глава Секретариата Президента Украины В.БАЛОГА сообщил, что подал заявление об отставке. “Еще месяц назад, задолго до начала своего отпуска, я написал Президенту Виктору ЮЩЕНКО заявление об отставке”, - сказал В.БАЛОГА.

Он не стал конкретизировать причины такого шага. “В своем заявлении я аргументировал свое решение”, - отметил В.БАЛОГА.