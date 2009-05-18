Главное на 18 мая (день)

Хроника дня ***

Главные новости первой половины дня: с 12 мая НБУ отменил мораторий на досрочную выдачу депозитов; «Укрэксимбанк» получит от ЕБРР субординированный кредит на 250 млн. долл.; Нацбанк направил в ВР основы денежно-кредитной политики на 2010год; в Украине начат проект USAID по реформе городского теплообеспечения стоимостью 13,5 млн. долл.

Финансы: НБУ с 12 мая отменил мораторий на досрочную выдачу депозитов

Национальный банк Украины отменил нормы своего же декабрьского постановления, которые де-факто устанавливали мораторий на досрочную выдачу депозитов.

Об этом говорится в постановлении Нацбанка (№282 от 12 мая 2009) года, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, Нацбанк отменил пункт 2 постановления №413, в котором указывалось, что банки должны принимать все необходимые меры для обеспечения позитивной динамики роста депозитов с целью недопущения досрочного возвращения средств, размещенных вкладчиками.

В документе указывается, что целью таких действий является «закрепление отдельных позитивных тенденций, наметившихся в восстановлении доверия вкладчиков к банковской системе».

Также отменен пункт 5 постановления №413 которым предусматривалось, что дирекция банковского регулирования и надзора НБУ должна установить контроль за выполнением банками требований пункта 2 этого постановления, и, в случае необходимости, должна принимать меры к банкам-нарушителям.

Постановление НБУ вступает в силу с дня его подписания - с 12 мая с.г.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 15 мая, председатель Национального банка Украины Владимир Стельмах заявил, что отмена моратория на досрочное расторжение депозитных договоров возможна после завершения процесса рекапитализации.

При этом он опроверг информацию о том, что 12 мая 2009 года было подписано постановление об отмене моратория. «12 числа я ничего не подписывал», – сказал В.Стельмах.

Мораторий на досрочное расторжение договоров по депозитным вкладам было введено постановлением НБУ №319 от 13 октября 2008 года. В декабре этот документ был отменен постановлением №413, в котором банки обязывались обеспечить позитивную динамику роста депозитов с целью недопущения досрочного возврата средств, размещенных вкладчиками.

По данным НБУ, объем депозитов физических лиц в апреле с.г. увеличился на 0,6% (с начала года уменьшился на 10,7%) – до 192,5 млрд. грн. Объем средств населения в национальной валюте увеличился на 1,1% (с начала года уменьшился на 8,8%) – до 98,5 млрд. грн., в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – на 0,1% (с начала года уменьшился на 12,6%) – до 12,2 млрд. долл.

ЕБРР планирует предоставить «Укрэксимбанку» субординированный кредит на 250 млн. долл.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует предоставить «Укрэксимбанку» субординированный кредит на сумму 250 млн. долл. сроком на 10 лет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕБРР, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно предоставленной информации, ожидается, что оформление проектной документации завершится в начале следующей недели. Часть средств кредита, до 50 млн. долл., будет использована для финансирования проектов энергетической эффективности. Также предусматривается, что еще не менее 50 млн. долл. будет выделено экспортно ориентированным компаниям Украины.

Как сообщалось, ЕБРР заявил о готовности в текущем году инвестировать в банковский сектор Украины более 500 млн. евро. В целом в 2009 году банк надеется инвестировать 1 млрд. евро по сравнению с 879 млн. евро в 2008 году.

НБУ направил в ВР предложения по денежно-кредитной политике на 2010 г.

В Верховную Раду Украины от Национального банка поступили предложения относительно денежно-кредитной политики Украины на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По словам В.ЛИТВИНА, обсудив этот вопрос, парламент будет иметь более четкую картину и виденье того, что надо сделать в экономическом плане.

Председатель ВР поручил парламентскому Комитету по вопросам бюджета подготовить рассмотрение указанного вопроса для вынесения в сессионный зал.

В то же время В.ЛИТВИН напомнил, что до 1 июня парламент должен рассмотреть основные направления бюджетной политики Украины на 2010 год.

Также В.ЛИТВИН напомнил, что перед этим необходимо заслушать отчет относительно выполнения бюджета за минувший год и за первый квартал 2009 года.

На саммите G8 в Италии Медведев вновь предложит придать рублю статус резервной валюты Президент России Дмитрий Медведев сообщил в субботу, что российские предложения на саммите "большой восьмерки" в Италии, в частности, состоят в создании наднациональной валюты и включают идею придания статуса резервной валюты рублю.

Отвечая на вопрос ИТАР-ТАСС, Д.Медведев заявил, что "современная финансовая система должна быть современной и защищенной". Он напомнил, что сейчас она построена на одной валюте - долларе. "Мы должны укреплять систему, создавать резервную валюту, и мы не отказываемся от цели придания статуса резервной валюты рублю", - подчеркнул глава государства.

"Также останется и идея создания наднациональной валюты", - добавил он. "Это вопрос ближайшего будущего, мы должны выйти победителями из международного финансового кризиса", - сказал Д.Медведев, который провел пресс-конференцию по завершении переговоров с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

Макропоказатели: В 1-м квартале ВВП в еврозоне и в ЕС-27 снизился на 2,5% По предварительным данным, в первом квартале 2009 года внутренний валовый продукт (ВВП) в еврозоне и во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) снизился на 2,5% по сравнению с четвертым кварталом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Согласно сообщению, по сравнению с первым кварталом 2008 года в первом квартале 2009 года ВВП также снизился – на 4,6% в еврозоне и на 4,4% – в ЕС-27.

Как сообщал УНИАН, в четвертом квартале 2008 года ВВП снизился на 1,5% в еврозоне и в ЕС-27.

В 2008 году ВВП вырос на 0,8% в еврозоне и на 0,9% – в ЕС-27 по сравнению с 2007 годом, когда рост ВВП составлял 2,6% в еврозоне и 2,9% – в ЕС-27.

С 1 января 2009 году к зоне евро принадлежат 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Словакия, Кипр и Мальта.

ТЭК: Кабмин продлил срок возврата угольщиками госкредитов на зарплату

Кабинет Министров Украины продлил до 2010 года срок возврата угольными предприятиями беспроцентных государственных займов, привлеченных на погашение долгов по зарплате.

Об этом сказано в постановлении Кабмина от 13 мая т.г. №456, которым внесены изменения в предыдущее постановление №698 от 19 мая 2006 года.

В постановлении от 2006 года оговаривались механизм и сроки возврата кредитов, предоставленных угольным предприятиям, за исключением угледобывающих в 2005 году.

Изначально предполагалось, что возвращение госзаймов завершится до 2007 года.

В рамках этого постановления в 2005 году из госбюджета угольным предприятиям было выделено более 89,7 млн. грн.

В Черновцах прорвался газопровод Из-за активизации оползневых процессов в Черновцах произошел прорыв газопровода среднего давления диаметром 320 мм по улице Барбюса.

Для ликвидации аварии 17 мая газоснабжение всего города было прекращено и сейчас подача газа в город остается ограниченной, сообщили УНИАН в пресс-центре Черновицкого городского совета.

На месте происшествия проведено оперативное совещание с привлечением всех необходимых служб. Ремонтные работы выполняет Черновицкий филиал ГП «Укргазсети».

ЖКХ: В Украине стартовал проект USAID по реформе городского теплообеспечения стоимостью 13,5 млн. долл. В Украине стартовал проект Агентства США по международному развитию (USAID) «Реформа городского теплообеспечения» стоимостью 13,5 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО сегодня на презентации проекта.

По словам посла США в Украине Вильяма ТЕЙЛОРА, внедрение данного проекта, который направлен на модернизацию системы распределения газа, становится еще более актуальным в связи с повышением цены на газ.

Как сообщила заместитель директора подразделения программ по энергетике и окружающей среде International Resources Group Маргарет Шнайдер МАККЕЙ, в ходе реализации проекта, рассчитанного на три года, будут отобраны 20 украинских городов для внедрения пилотных проектов. Эти проекты предусматривают анализ состояния систем теплоснабжения в городах, разработку энергетических планов, городских планов тепло- и энергообеспечния, разработку нормативно-правовой базы и технических спецификаций приборов учета воды и тепла, внедрение энергоэффективных технологий.

А.КУЧЕРЕНКО отметил, что только 20% украинских городов имеют «более-менее нормальные» схемы теплообеспечения. При этом проект будет содействовать созданию объединений совладельцев многоквартирных домов, ассоциаций совладельцев, а также жилищных кооперативов. Планируется также привлечь частный сектор к инвестированию во внедрение энергоэффективных проектов в коммунальной отрасли.

Кроме того, в рамках проекта начнется информационная кампания для населения, направленная на популяризацию способов эффективного энергопотребления.

По словам А.КУЧЕРЕНКО, необходимо возродить культуру экономного потребления ресурсов среди населения, как это было в советские времена. Он отметил, что в случае внедрения реформ отрасль коммунального теплообеспечения Украины могла бы ежегодно экономить до 2 млрд. долл.

Главным партнером проекта является Министерство по вопросам ЖКХ. В проекте также будут участвовать Министерство топлива и энергетики, Министерство финансов, Министерство экономики, Министерство регионального развития и строительства, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики, Национальное агентство по вопросам обеспечения эффективного использования энергоресурсов, Ассоциация городов Украины.

Проект был начат в феврале 2009 года Агентством США по международному развитию (USAID) и выполняется компанией International Resources Group.

Автопром: Производство легковых автомобилей в Украине в январе-апреле сократилось на 85% – до 22,8 тыс. штук Производство легковых автомобилей в Украине в январе-апреле текущего года сократилось на 84,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 22,8 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство автобусов в Украине в январе-апреле сократилось на 90,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 336 штук, а производство грузовых автомобилей – на 91,2%, до 446 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 5,6% по сравнению с 2007 годом – до 402 тыс. штук, производство автобусов – на 10,5%, до 10 042 штук.

Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), корпорация «Богдан» (ОАО «ЛуАЗ» и ОАО «Черкасский автобус»), ЗАО «Еврокар», корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.

Связь: НКРС советует операторам воздержаться от интерконнекта

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) призывает операторов воздержаться от нарушений взаимосоединений сетей (интерконнекта) и пропуска трафика до окончательного согласования расхождений и решения споров между ними. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Как отмечается в сообщении, в конце 2008 года возникли спорные вопросы у операторов мобильной связи "Астелит", "Украинская мобильная связь", "Украинские радиосистемы" при продолжении сроков действия договоров с "Укртелекомом" о взаимосоединении сетей и предоставлении телекоммуникационных услуг в связи с требованием ОАО "Укртелеком" пересмотреть действующие расчетные таксы за завершение соединений на своей фиксированной сети. Кроме того, по данным НКРС, существуют определенные противоречия между самими мобильными операторами относительно условий взаимосоединения.

«НКРС обеспокоена ситуацией, которая в настоящее время сложилась на телекоммуникационном рынке в связи с отсутствием договорных отношений, которые регулируют вопрос взаимосоединения сетей и ставок интерконнекта между операторами», - отмечается в сообщении.

15 мая 2009 года по инициативе НКРС было проведено рабочее совещание по вопросам взаиморасчетов и определения ставок интерконнекта с представителями компаний "Укртелеком", "Украинская мобильная связь", "Астелит", "Киевстар" и "Украинские радиосистемы".

Как отметил на совещании председатель НКРС Сергей Колобов, невзирая на обмен траффиком, отсутствие договоренностей между операторами относительно расчетных такс за услуги доступа к сетям создает реальную угрозу возникновения препятствий при предоставлении телекоммуникационных услуг потребителям и усиливает кризисные явления в отрасли связи. По его мнению, одним из возможных путей выхода из ситуации, которая сложилась, является поиск компромиссов и отработка конструктивного подхода к решению проблем взаимосоединений.

«Для обеспечения постоянной и надежной работы телекоммуникационной сети общего пользования, защиты прав потребителей телекоммуникационных услуг и достижения согласия, между операторами, НКРС готова и в дальнейшем прилагать все усилия для проведения конструктивного и профессионального диалога между операторами, а также недопущение проявлений недобросовестной конкуренции, демпинговых явлений, на рынках телекоммуникаций», - говорится в сообщении пресс-службы НКРС.

По данным пресс-службы, операторы выразили обеспокоенность отсутствием договоренностей, отметили, что в условиях кризиса это может привести к негативным последствиям, а также предоставили предложения относительно принципов и конкретных условий заключения договорных отношений при взаимосоединении сетей.

«В завершение совещания операторы выразили определенный оптимизм и надежду относительно возможности урегулирования расхождений и выразили благодарность НКРС за конструктивную позицию в данном сложном вопросе», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Как известно, «Укртелеком» пересмотрел в конце 2008 года условия завершения звонков на своей сети фиксированной связи, предложив всем операторам мобильной связи поднять цену за такое завершение с 0,25 грн. за минуту до 0,50 грн. за минуту, установив симметричные ставки интерконнекта. Компания отказала операторам мобильной связи в продлении договоров на взаимосоединение на существовавших до этого условиях. Данный конфликт в 2009 году нашел продолжение в судах. В частности, судебный иск подали компания «Астелит», «Киевстар», «Укртелеком» - последний требует изменить условия договоров с новыми ставками интерконнекта (0,50 грн/мин), его визави – продлить договора о взаимосоединении на старых условиях со ставкой интерконнекта на фиксированную сеть «Укртелекома» 0,25 грн/мин. Рассмотрение исков «Киевстара» и «Укртелекома» 9 апреля т.г. в Хозяйственном суде г. Киева привело к тому, что суд отказал обеим компаниям в удовлетворении их исков. В то же время взаиморасчеты за интерконнект были приостановлены – с момента подачи «Укртелекомом» иска в суд, «Укртелеком» отказывался принимать счета «Киевстара» и выставлять свои.

Этот же суд отказал и компании «Астелит» в удовлетворении иска к «Укртелекому» 1 апреля 2009 года, «Астелит» подал аппеляцию на это решение в Киевский апелляционный хозяйственный суд 10 апреля.

Политика: Луценко отстранен от исполнения обязанностей министра внутренних дел

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

«Я сегодня имел разговор с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, и она сообщила, что Ю.ЛУЦЕНКО, в соответствии с решением, не исполняет обязанности, то есть отстранен», - сказал В.ЛИТВИН.

Таким образом спикер ответил по требованию представителей фракции Партии регионов на этой неделе рассмотреть вопрос об инциденте при участии Ю.ЛУЦЕНКО в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Также первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ спрашивал, приняло ли правительство решение об отстранении Ю.ЛУЦЕНКО от исполнения обязанностей министра.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов на прошлой неделе блокировала работу парламента с требованием отставки Ю.ЛУЦЕНКО.

15 мая Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором обратилась к правительству относительно решения вопроса об отстранении министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования событий 4 мая в аэропорту Франкфурта-на-Майне.