Представители игорного бизнеса просят Президента

Представители игорного рынка обратились к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой не подписывать закон «О запрете игорного бизнеса в Украине», который Верховная Рада приняла 15 мая т.г.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Ассоциации казино Украины Анатолий НЕСТЕРЕНКО.

По его словам, сегодня под стенами Секретариата Президента проходит митинг работников игорных заведений, которые просят В.ЮЩЕНКО не подписывать данный закон. А.НЕСТЕРЕНКО отметил, что в случае его подписания без работы останутся около 200 тыс. работников игорных заведений.

Генеральный директор казино «Аурум» Алексей КОНШИН подчеркнул, что сегодня необходимо разработать закон, который бы регулировал деятельность игорных заведений в Украине. По его мнению, участники игорного бизнеса должны войти в рабочую группу по разработке такого закона. «Мы понимаем, что такой формат (законодательство, которое регулирует игорный бизнес в Украине – УНИАН) на сегодняшний день неприемлем. Его нужно регулировать, нужны зоны», – сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

В то же время представители игорного бизнеса уверены, что следует ограничить деятельность игорных заведений в Украине, например, чтобы такие заведения начинали работу с 22.00, а также имели отдельные зоны деятельности.

Одними из главных проблем, которые возникнут в связи с таким решением парламента, А.НЕСТЕРНЕНКО назвал нарушение прав иностранных инвесторов, которые имеют долю в данном бизнесе в Украине, а также нарушение закона о лицензировании. По его мнению, последнее потянет за собой судовые процессы участников игорного бизнеса с государством, которое попытается досрочно аннулировать их лицензии.

В то же время, по мнению А.КОНШИНА, в случае запрета игорного бизнеса часть его уйдет в тень. «Тот бизнес, который был в тени, так там и останется. Закрывают сегодня легальный», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Верховная Рада приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх. Согласно закону, к субъектам хозяйствования, которые организуют и проводят на территории Украины азартные игры, применяются финансовые санкции в виде штрафа в размере 8 тысяч минимальных зарплат с конфискацией игрового оборудования, а прибыль от проведения такой азартной игры подлежит перечислению в государственный бюджет Украины.

В тот же день премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО высказала надежду, что глава государства подпишет этот закон.