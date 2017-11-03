Прибыль Facebook выросла в 1,7 раза

Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook по итогам девяти месяцев 2017 года увеличилась в 1,7 раза в годовом выражении, до 11,665 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании.

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Разводненная прибыль на акцию составила 3,95 доллара против 2,28 доллара по итогам января-сентября 2016 года. Выручка социальной сети составила 27,681 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2016 года, передает Прайм.

Чистая прибыль компании за третий квартал составила 4,707 миллиарда долларов, увеличившись в 1,8 раза с показателя за июль-сентябрь прошлого года. Разводненная чистая прибыль по итогам отчетного периода составила 1,59 доллара на акцию против 90 центов годом ранее. Выручка за квартал увеличилась на 47,3% - до 10,328 миллиарда долларов.

Квартальная выручка компании от рекламы составила 6,816 миллиарда долларов, что на 59% превосходит показатель третьего квартала 2016 года. Выручка от рекламы на мобильных устройствах по итогам квартала составила около 84% общей выручки от рекламы, отмечается в релизе.

Число ежедневно активных пользователей соцсети в сентябре 2017 года увеличилось на 16% по сравнению с прошлым годом и составило 1,37 миллиарда человек. Число активных пользователей за сентябрь выросло в годовом выражении на 16% - до 2,07 миллиарда пользователей.

В своем комментарии к отчету основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что хорошие финансовые показатели не так важны, если его сервис не используется, чтобы "объединять людей".

"Мы очень серьезно относимся к злоупотреблениям нашей платформой. Мы инвестируем довольно много в безопасность, что скажется на нашей рентабельности. Но защита сообщества более важна для нас, чем высокие прибыли", - заявил Цукерберг.