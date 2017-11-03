В России заблокировали сайты с информацией о криптовалютах

Роскомнадзор заблокировал 13 сайтов, специализирующихся на торговле криптовалютами или распространяющих информацию о них, сообщили RNS в пресс-службе ведомства. Еще с 11 сайтов подобная информация была удалена. В ведомстве отметили, что большинство таких сайтов размещены в доменной зоне .com.

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«Ограничение доступа к таким интернет-ресурсам (занимающимися торговлей криптовалютами или распространяющих информацию о криптовалютах – ред.) осуществляется на основании вступивших в законную силу судебных решений, досудебная блокировка подобных сайтов российским законодательством не предусмотрена. В настоящий момент Роскомнадзором обработано 22 таких судебных решения. На их основании в Единый реестр внесено 24 сайта (или страниц сайтов). Из них, в отношении 13 сайтов (или страниц сайтов) информация направлена в адрес операторов связи для ограничения к ним доступа на территории РФ. С остальных интернет-ресурсов запрещенная информация удалена, и они были исключены из Единого реестра запрещенной информации», — сообщили в Роскомнадзоре.

Ранее первый зампред ЦБ России Сергей Швецов сообщил, что ЦБ совместно с Гепрокуратурой ведет работу по ограничению доступа в России к зарубежным сайтам, которые предоставляют услуги по торговле криптовалютами и производными финансовыми инструментами на их основе.

В Генпрокуратуре РФ заявили, что зафиксировали рост интереса к криптовалютам как к инструменту легализации доходов, полученных преступным путем.