Ющенко решил принять отставку Балоги

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял решение удовлетворить заявление Виктора БАЛОГИ об отставке с должности главы Секретариата Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщил источник в Секретариате Президента.

По его словам, соответствующий указ будет обнародован завтра.

Собеседник агентства рассказал, что В.ЮЩЕНКО был вынужден пойти на этот шаг, поскольку решение В.БАЛОГИ уйти с должности было окончательным.

В то же время, по его словам, окончательного решения о преемнике В.БАЛОГИ на этом посту пока нет. Сегодня обсуждаются две кандидатуры на вакантную должность - председателя Государственного управления делами Игоря ТАРАСЮКА и главы Киевской областной государственной администрации Веры УЛЬЯНЧЕНКО.

Также, по словам источника, не исключен вариант, что первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК будет исполнять обязанности руководителя СП.

Официальное подтверждение этой информации в Секретариате Президента УНИАН пока не удалось получить.

Как сообщал УНИАН, 16 мая глава Секретариата Президента Украины В.БАЛОГА сообщил, что подал заявление об отставке. “Еще месяц назад, задолго до начала своего отпуска, я написал Президенту Виктору ЮЩЕНКО заявление об отставке”, - сказал В.БАЛОГА.

Он не стал конкретизировать причины такого шага. “В своем заявлении я аргументировал свое решение”, - отметил В.БАЛОГА.