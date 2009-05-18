«Авлита» в І кв. увеличила платежи в Пенсионный фонд на 26,5%

В первом квартале 2009 года стивидорная компания «Авлита» перечислила в Пенсионный фонд Украины 2,5 млн. грн. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года выплаты компании в фонд выросли на 26,5%, сообщили УНИАН в пресс-центре ЗАО «СК «Авлита»

Всего в январе-марте текущего года стивидорная компания «Авлита» выплатила налогов и сборов в бюджет и внебюджетные социальные фонды на сумму 6,9 млн. грн., что на 19% больше, чем за аналогичный период 2008 года.

"Правильно выбранная стратегия развития позволяет "Авлите" даже в условиях кризиса наращивать перевалку, платить достойную зарплату, увеличивать отчисления в бюджет и внебюджетные фонды, в том числе в Пенсионный фонд, что способствует тому, что люди старшего поколения вовремя и без задержек получат пенсии", - сказал генеральный директор стивидорной компании «Авлита» Александр Лагоша.

Справка УНИАН. ЗАО «Стивидорная компания «Авлита» является стивидорной компанией, располагающей двумя глубоководными причалами в акватории незамерзающей круглый год Севастопольской бухты на юго-западе Крымского полуострова.

Компания занимается перевалкой грузов с железнодорожного и автомобильного транспорта на морской, с морского на автомобильный и железнодорожный, а так же с судна на судно. Предприятие обрабатывает металл, а также оперирует зерновым терминалом емкостью 170 тыс. тонн единовременного хранения. Производительность станции приема зерна с железнодорожных вагонов – 1200 тонн в час, с автотранспорта (на двух точках приема) — 300 тонн в час. Производительность погрузки судна составляет до 2400 тонн в час. Причальные мощности включают 15 кранов, включая 5 портальных кранов «Liebherr» и «Gottwald» последнего поколения.