Трамп выбрал нового главу Федрезерва США

Президент США Дональд Трамп в четверг выдвинул на пост главы Федрезерва члена совета управляющих центробанка Джерома Пауэлла, не продлив срок полномочий Джанет Йеллен вопреки традиции, но сигнализировав о сохранении ее осторожного курса монетарной политики, пишет Рейтер.

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Юрист и инвестиционный банкир Пауэлл, которому сейчас 64 года, стал членом совета управляющих ФРС в 2012 году, в президентство Барака Обамы. Трамп выбрал его из нескольких кандидатов, среди которых была и Йеллен. Считалось, что другие кандидаты были бы сторонниками более жесткого курса монетарной политики.

Трамп назвал Пауэлла умным и целеустремленным лидером, который приумножит достижения Йеллен в управлении американской экономикой, восстановившейся после финансового кризиса 2007-2009 годов.

“Если мы хотим сохранить весь этот прогресс, наша экономика нуждается в сильной монетарной политике и разумном контроле. Нам нужно сильное и твердое руководство ФРС... Он нам это обеспечит”, - сказал Трамп, объявляя о выдвижении Пауэлла.

Пауэлл поддерживает общий курс монетарной политики Йеллен и в последние годы разделяет ее мнение о том, что низкая инфляция оправдывает осторожный подход к повышению процентных ставок.

Теперь его назначение должен одобрить контролируемый республиканцами Сенат. Рынки вяло отреагировали на выдвижение Пауэлла, поскольку ждали этого.

Срок полномочий Йеллен истекает в феврале 2018 года. Она станет первым с 1979 года главой ФРС, не назначенным на второй срок. Трамп в четверг похвалил то, как Йеллен руководит центробанком, но не сказал, почему решил не назначать ее на второй срок.

Йеллен, ветеран ФРС, успевшая поработать на всех уровнях системы центробанка, заявила, что будет работать с Пауэллом “для обеспечения плавного перехода”.

По словам аналитиков, решение Трампа - классический компромисс, который позволил ему выбрать собственного главу ФРС, но обеспечить преемственность политики.

Йеллен может оставаться членом совета управляющих ФРС до 2024 года, однако ее предшественники обычно уходили после вступления в должность нового главы.

Американский центробанк повышал ставки дважды за 2017 год и, как ожидается, сделает это в третий раз в декабре.