На этой неделе ВР не примет антикризисную программу Кабмина

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что парламент на этой пленарной неделе не примет антикризисную программу правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

В.ЛИТВИН напомнил, что правительство поступило достаточно мудро и учло в проекте своей антикризисной программы ряд предложений фракции Партии регионов.

«Но на сегодняшний день я не вижу потенциала принятия этого документа», - сказал он.

Спикер выразил мнение, что на этой пленарной неделе парламента не стоит рассматривать проект антикризисной программы, поскольку это может привести «к политическим манифестациям и политическому противостоянию».

При этом В.ЛИТВИН отметил, что ВР стоило бы на этой неделе принять ряд других важных экономических документов.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Согласительного совета лидер фракции Блока Юлии Тимошенко Иван КИРИЛЕНКО заявил, что фракция БЮТ настаивает на рассмотрении антикризисной программы в Верховной Раде на этой пленарной неделе.

По словам И.КИРИЛЕНКО, только фракция Партии регионов внесла около 120 поправок в эту программу, и «в большинстве учтены» эти поправки.

Он отметил, что сегодня еще семь комитетов парламента не рассмотрели проект этой программы.

В свою очередь, первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что фракция ПР не будет поддерживать антикризисную программу правительства.