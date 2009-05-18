Возможная отставка Балоги ничего не означает

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что ситуация вокруг возможной отставки Виктора БАЛОГИ с должности главы Секретариата Президента Украины «является свидетельством того, что у нас политика является чрезвычайно персонифицированной».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

В.ЛИТВИН отказался комментировать возможную отставку В.БАЛОГИ, отметив: «Если состоится, тогда будем давать соответствующие оценки».

Он сказал: «Я не посвящен во взаимоотношения, в проблемы взаимоотношений».

На вопрос журналистов, чем объясняют возможную отставку В.БАЛОГИ, В.ЛИТВИН ответил: «Я не умею хранить секретов. Если бы я что-то слышал и знал, то я бы с вами обязательно поделился», и отметил, что сам не разговаривал с В.БАЛОГОЙ и не видел его.

На вопрос, что для него означает возможная отставка В.БАЛОГИ, В.ЛИТВИН ответил: «Для меня лично это ничего не означает». «Завтра будет жизнь продолжаться. Каждый выбирает свою дорогу. Для меня это очередной конфликт. Судя по публикациям и информациям, это уже несколько раз происходило», - подчеркнул председатель ВР.