Курс НБУ на 19.05.09

Официальный курс НБУ на 19.05.09100 USD США – 762.1400 (18 мая – 762.2100) 100 EUR – 1028.4317 (18 мая – 1030.3555) 10 RUR – 2.3602 (18 мая – 2.3760) Учетные курсы банковских металлов на 19.05.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-70859.97 (18 мая-70504.43) 961 XAG 10 Серебро-1050.99 (18 мая-1061.00) 962 XPT 10 Платина-84445.11 (18 мая-85062.64) 964XPD10 Палладий-17148.15(18 мая-17149.73)

Официальный курс НБУ на 19.05.09 100 USD США – 762.1400 (18 мая – 762.2100) 100 EUR – 1028.4317 (18 мая – 1030.3555) 10 RUR – 2.3602 (18 мая – 2.3760) Учетные курсы банковских металлов на 19.05.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-70859.97 (18 мая-70504.43) 961 XAG 10 Серебро-1050.99 (18 мая-1061.00) 962 XPT 10 Платина-84445.11 (18 мая-85062.64) 964XPD10 Палладий-17148.15(18 мая-17149.73)

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