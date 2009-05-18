ГЛАВНОЕ на 18 мая (вечер)

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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказал допущение, что неспособность НАК «Нафтогаз Украины» рассчитаться за потребленный газ может привести к тому, что компания будет вынуждена рассчитываться собственными активами, к которым продолжает принадлежать газотранспортная система (ГТС).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил в интервью одному из украинских СМИ.

Однако, со своей стороны В.ЮЩЕНКО заверил, что он применит все конституционные полномочия, чтобы ситуация вокруг НАК «Нафтогаз Украины» не приобрела такого угрожающего характера.

Россия не будет присоединяться к Брюссельской декларации ЕС-Украина, заявил сегодня на видео-пресс-конференции Москва-Берлин министр энергетики РФ Сергей Шматко.

"Но это не значит, что мы отказываемся работать и сотрудничать с нашими партнерами", - отметил он.

"Россия проведет переговоры с партнерами в ЕС и в ближайшее время предложит Украине вариант многостороннего консорциума по модернизации ее газотранспортной системы", - цитирует ИТАР-ТАСС министра.

Россия готова принимать участие и частично финансировать модернизацию газотранспортной системы Украины, заявил министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО, передает РИА "Новости".

"Мы готовы частично финансировать такую деятельность", - сказал С.ШМАТКО, отвечая на вопрос о возможном участии в модернизации ГТС Украины.

По его словам, Россия оценивает стоимость полной модернизации украинской газотранспортной системы примерно в 10-12 млрд. евро.

"Я слышал от украинского премьера оценку в 5-6 миллиардов евро. По нашим оценкам, эта сумма должна быть в два раза больше", - сказал С.ШМАТКО.

Также он отметил, что Россия не будет присоединяться к декларации Украины и Евросоюза по модернизации украинской ГТС.

"Это двусторонний документ, мы не видим смысла присоединяться", - сказал он.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров Украины в 10-дневный срок подготовить проект нового финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» с учетом реальной ситуации на газовом рынке, а также мер, необходимых для стабилизации финансового состояния компании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, такое поручение Президент дал в ходе совещания с участием высшего руководства государства и лидеров политических сил по вопросам согласованных действий для преодоления кризисных явлений.

В сообщении отмечается, что при обсуждении проблем газовой сферы В.ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность финансово-экономическим состоянием НАК «Нафтогаз Украины» и платежной дисциплиной на газовом рынке.

Президент Украины считает, что решение проблем газового монополиста за счет новых авансов за транзит от российского ОАО «Газпром» недопустимо.

Финансовое состояние “Нафтогаза Украины” является стабильным, компания своевременно выполняет свои обязательства перед государством и партнерами.

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Управления по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

Управление заявляет, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО очень удивлена уровнем информирования Президента Виктора ЮЩЕНКО и квалификацией его советников, которые в своих аналитических справках пользуются не официальной информацией, а слухами.

В сообщении отмечается, что премьер-министр Украины считает, что высшие должностные лица в государстве не имеют права сеять панику среди людей и злоупотреблять такими словами как «крах», «катастрофа», «руйнация».

«Каждое слово «крах» или «дефолт» из уст Президента снижают кредитный рейтинг страны. Люди, которые работают ради страны, не могут сознательно делать такие вещи», - отмечено в сообщении.

Управление по связям со СМИ сообщает, что НАК «Нафтогаз Украины» находится в стабильном финансовом состоянии и своевременно выполняет свои обязательства перед государством и партнерами.

«Все громкие заявления вокруг НАК имеют целью возвращение старой коррупции в НАК «Нафтогаз», а нагнетанием ситуации вокруг этой компании занимаются те высокопоставленные должностные лица, кто об этом мечтает. Их также раздражает, что антикризисные меры правительства показали свою эффективность и уже положительно оценены международными финансовыми организациями, которые, в своих выводах, пользуются лишь официальной и объективной информацией», - сказано в сообщении.

Финансовый рынок

По предложению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО руководство страны согласует совместный план действий по выполнению обязательств Украины перед Международным валютным фондом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства, рассказывая о совещании при участии высшего руководства государства и лидеров политических сил по вопросам согласованных действий для преодоления кризисных явлений, которое проходило под председательством В.ЮЩЕНКО в Секретариате Президента Украины.

В ходе совещания В.ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность тем, что предусмотренные Меморандумом о сотрудничестве с МВФ законопроекты, которые касаются банковской системы и должны быть приняты до конца мая, не готовы к рассмотрению в парламенте. Эти решения прежде всего предусматривают принятие изменений к ряду законов Украины с целью предоставления законодательной поддержки процесса рекапитализации банков, определения их реальных владельцев, а также усиления независимости Национального банка Украины.

В целом Президент выразил обеспокоенность медленным продвижением Украины в части принятия решений, закрепленных в Меморандуме.

Глава государства предложил участникам совещания согласовать совместный план действий по выполнению обязательств Украины. Документ был принят за основу. Было решено доработать его на протяжении двух дней. Таким образом, одобрение совместного плана действий станет позитивным сигналом для успешного проведения очередного пересмотра программы сотрудничества с МВФ и получения Украиной третьего транша, отмечает пресс-служба Президента.

Сегодня в Киеве начала работу международная конференция по подготовке экспертов, которые в дальнейшем будут проводить взаимные оценки стран - членов Евразийской группы FATF относительно соответствия международным стандартам мер по борьбе с "отмыванием средств" и финансированием терроризма.

Как сообщили УНИАН в Госфинмониторинге, в конференции принимают участие представители центральных банков, правоохранительных органов государств - членов Евразийской группы FATF, финансовых разведок России, Беларуси, Китая, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Во время мероприятия его участникам представят свой опыт эксперты Всемирного банка, Международного валютного фонда, Совета Европы, FATF и финансовой разведки Украины.

Как отметили в пресс-службе, такого рода конференция, которая продлится до 22 мая, проводится в Украине впервые.

Украинское рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга АКБ "Имэксбанк" и его долговых инструментов (облигации серий А и В на общую сумму 250,0 млн. грн.) с уровня "uaА" до "uaВВВ" с сохранением рейтингов в Контрольном списке с негативным прогнозом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе рейтингового агентства.

Как отметили в "Кредит-Рейтинге", снижение рейтингов обусловлено неопределенностью по выполнению обязательств по облигационным выпускам серий А и В, увеличением заимствований от НБУ на фоне продолжающегося оттока средств клиентов. При этом рейтинговое агентство отмечает, что ряд финансовых показателей, в частности ликвидности и капитализации находятся на уровне, выше, чем среднее по системе.

В "Кредит-Рейтинге" также отметили, что агентство ожидает решения руководства банка относительно дальнейших действий по выполнению обязательств по облигационным выпускам до 22 мая 2009 года.

Также рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" понизило долгосрочные кредитные рейтинги выпусков именных процентных облигаций компаний, поручителем по которым выступал АКБ "Имэксбанк". Так были понижены до уровня "uaВВВ" и оставлены в Контрольном списке с прогнозом "негативный" рейтинги выпусков именных процентных облигаций: ООО "Черноморец СЦ" (серии А на суму 5 млн. грн..), ООО "Строительная фирма" (серии А на суму 8 млн. грн.), ООО "Бизнес-центр "Приморья" (серии А на суму 6 млн. грн.), ООО "Трейдоптимум" (серии А на суму 5 млн. грн.)

По информации агентства, заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом "uaBBB" характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Негативный прогноз указывает на возможность понижения рейтинга на протяжении года при сохранении негативных тенденций и реализации текущих рисков.

Завтра, 19 мая, в 10.00 состоится круглый стол, организованный Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины, на тему: «Стратегические направления антикризисной экономической и денежно-кредитной политики правительства и Национального банка Украины».

Как сообщили УНИАН в Аппарате СНБОУ, к участию в мероприятии приглашены депутаты Верховной Рады Украины, представители Аппарата СНБО Украины, Секретариата Президента Украины, органов государственной власти, неправительственных и научных организаций.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,48 грн./долл., продают – по 7,63 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара незначительно изменился по сравнению с 17 мая. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,30-7,57 грн./долл., по продаже – 7,57-7,70 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,05 грн./евро, что на 1,4% дешевле, чем вчера, продают – по 10,38 грн./евро, на 0,3% дешевле. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,81-10,20 грн./евро, по продаже – в пределах 10,229-10,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня понизился на 4,2%, по сравнению с 17 мая, и составляет в среднем 0,2180 грн./рубль, продажи – повысился на 0,8% - до 0,2434 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,1698-0,23 грн./рубль, по продаже – 0,23-0,2721 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,50 грн./долл., продают – по 7,62 грн./долл. (курс незначительно изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,10 грн./евро, курс понизился со вчерашнего дня на 1%, продажи – 10,35 грн./евро, курс немного повысился.

Курс покупки российского рубля по киевским банкам понизился на 3,7%, по сравнению с 17 мая, и составляет в среднем 0,2168 грн./рубль, покупки – на 0,4% повысился – до 0,2461 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,30/7,65 грн., евро – 10,00/10,50 грн., рубль – 0,19/0,245 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,45/7,75 грн., евро – 9,80/10,60 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,45/7,62 грн., евро – 10,20/10,42 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 18 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,6221, к евро – 10,303555, к российскому рублю – 0,2376.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6115/7,6560, к 12:00 цены снизились 7,6050/7,6150. К закрытию ценовые уровни установились на следующих значениях 7,6025/7,6150 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 16:00 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,6200/7,7000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2355/75, к 12:00 цены понизились 0,2354/59. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2352/60. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,1750 (+0,0600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3425/1,3510. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,2435/10,2890, к 12:00 цены ушли вниз 10,2205/10,2385. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились 10,2340/10,2580.

НБУ установил на 19 мая следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 762.1400 (на 18 мая – 762.2100)

100 EUR – 1028.4317 (на 18 мая – 1030.3555)

10 RUR – 2.3602 (на 18 мая – 2.3760)

Социальная политика

Количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 мая 2009 года составило 808,8 тыс. человек, что на 10,2% меньше, чем на 1 января 2009 года (900,6 тыс. человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 мая 2009 года составлял 2,9% населения работоспособного возраста и был меньше на 0,3 процентных пункта по сравнению с показателем на 1 января 2009 года.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра во время рабочей поездки в Винницкую область проведет расширенное совещание с сельскими и поселковыми председателями по вопросам развития сельских территорий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

«В Винницкой области, как в зеркале, отражены основные негативные факторы, которые сдерживают развитие сельских территорий страны. Это, в первую очередь, нехватка финансирования и реальных полномочий местного самоуправления, в частности, рычагов влияния на деятельность хозяйствующих субъектов. Последние находятся за пределами населенных пунктов и не принимают участия в соответствующих программах социального развития», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он отметил, что на большинстве сельских территорий сложилась критическая ситуация с дорогами, освещением, связью, другими объектами инфраструктуры.

«Практически остановлены социальные программы для села, на реализацию которых Президент положил годы деятельности. Речь идет о создании ФАПов и амбулаторий в каждом селе, функционировании заведений школьного образования и дошкольного воспитания, предоставлении помощи сельским пенсионерам и возвращении в село молодых специалистов», - сказал заместитель главы Секретариата.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что без безотлагательных радикальных мер правительства за два-три года система сельского образования, медицины, социальной защиты лишаться последних признаков жизнеспособности. Такая же критическая ситуация, по его словам, с целыми отраслями сельского хозяйства.

«Массовое отсутствие соответствующих специалистов - ветеринаров, агрономов, зоотехников - ставит соответствующие отрасли на грань уничтожения. А ключевой проблемой, которая блокирует развитие аграрного сектора, является отсутствие надлежащего урегулирования земельных отношений», - отметил он.

«Президент рассчитывает, что упомянутое антикризисное совещание позволит очертить механизмы решения ключевых проблем сельских территорий, в частности, сбалансировать межбюджетные отношения, укрепить бюджеты территориальных общин, повысить самодостаточность и влиятельность местных общин», - сказал заместитель председателя Секретариата Президента.

Международные новости

По предварительным данным, в марте текущего года положительное сальдо внешней торговли стран зоны евро составит 0,4 млрд. евро, отрицательное сальдо внешней торговли всех 27-ми стран-членов ЕС (ЕС-27) - 9,5 млрд. евро. Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В марте 2008 года в зоне евро было отрицательное сальдо внешней торговли в 2,3 млрд. евро. В феврале т.г. – отрицательное сальдо внешней торговли стран зоны евро составляло 1,0 млрд. евро против отрицательного сальдо в 1,7 млрд. евро в феврале-2008.

В ЕС-27 в марте 2008 года отрицательное сальдо внешней торговли составляло 19,6 млрд. евро. В феврале т.г. баланс составлял - 10,8 млрд. евро против - 13,3 млрд. евро в феврале-2008.

В 2008 году в еврозоне было отрицательное сальдо внешней торговли в 38,9 млрд. евро, в ЕС-27 – отрицательное сальдо в 242,1 млрд. евро.

Промышленное производство в Соединенных Штатах Америки в апреле в 2009 г. снизилось еще на 0,5%, по сравнению с мартом. В годовом измерении (апрель 2009 г. к апрелю 2008 г.) промышленное производство в США упало на 12,5%, а с начала рецессии в США (декабрь 2007 г.) - на 16%. Об этом сообщает Федеральная резервная система США.

Годовые показатели падения американской промышленности в марте и апреле были самыми плохими с 1946 г. Уровень использования производственных мощностей упал до 69,1% - до самого низкого уровня с 1967 г.

Наиболее серьезно мировой экономический кризис ударил по американским производителям автомобилей – в годовом измерении (апрель 2009 к апрелю 2008 г.) их производство сократилось на 24,3%. На 21,3% сократилось производство мебели. По текстильной промышленности падение превысило 20%.

Рекордное падение промышленного производства в США сопровождается также существенным снижением объемов розничных продаж ("минус" 10,1% в годовом измерении), ухудшением внешнеторгового сальдо (в марте на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем) и ростом безработицы (8,9% - рекорд за последние 25 лет).

Валовой внутренний продукт (ВВП) 38-миллионной Польши в 2008 году составил 1,271 млрд. злотых, или более 380 млрд. долларов по нынешнему курсу 3,3 зл./долл. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Польши, ссылаясь на предварительные данные.

Согласно этим данным, польский ВВП в 2008 году вырос на 4,9% по сравнению с 6,7% в 2007 году.

По данным статистики, наибольший вклад в рост ВВП сделал строительный сектор, добавленная стоимость которого выросла на 11%. Стоимость рыночных услуг выросла на 5,9%, промышленности – на 3,9%.

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