Баланс недели: зарубежные турне Порошенко и Гройсмана, бизнес-омбудсмен засыпан жалобами, а Ахметов шантажирует власть

Украина на уходящей неделе была чрезвычайно активна на международной арене. Сразу два первых лица государства – президент и премьер – разлетелись по миру. Петр Порошенко отправился в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а глава правительства Владимир Гройсман посетил Канаду, страну, которая поддерживает нас в противостоянии агрессии России.

Помимо политических вопросов и Порошенко, и Гройсман во время своих зарубежных турне уделили особое внимание экономике. Так, во время визита в Саудовскую Аравию был подписан Меморандум об инвестиционном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. Как отметил первый заместитель главы Минагропрода Максим Мартынюк, который, собственно, и подписывал этот документ, его целью является привлечение инвестиций в перерабатывающую промышленность Украины, чтобы «отойти от модели прямых поставок сырья». Кстати, уместно напомнить, что 80% всего украинского экспорта в Аравию составляет именно аграрная продукция.

Завершая свой визит, Порошенко высказал мнение, что саудовские компании, которые уже имеют положительный опыт работы в Украине, могут увеличить свой объем инвестиций в нашу страну в два раза, в том числе в портовую инфраструктуру, а также участвовать в приватизации.

Вопросы украинских портов также поднимались во время визита президента в Объединенные Арабские Эмираты. В Абу-Даби Порошенко встретился с топ-менеджментом одного из крупнейших в мире портовых операторов - компании DP World, которая подтвердила свои намерения инвестировать в украинские порты.

Не менее результативным стал визит Гройсмана в Канаду. В Оттаве во время встреч с канадскими коллегами глава украинского правительства заявил, что Украина и Канада должны начать работу над новыми межгосударственными соглашениями, а именно - о защите инвестиций и зоне свободной торговли в сфере услуг. Соглашение о зоне свободной торговли для товаров обеих стран начало действовать еще в августе этого года. Украинская сторона обязалась в ближайшие семь лет отменить для Канады 99% тарифов, которые препятствуют развитию свободной торговли.

Кроме того, Гройсман призвал Канаду усилить сотрудничество в пищевой промышленности, аэрокосмической и авиационной сферах. Государственное космическое агентство Украины договорилось с канадцами об участии в проектах по созданию стартового комплекса для космических запусков в канадской провинции Новая Скотия (с участием «Конструкторского бюро «Южное»), а также о кооперации канадских и украинских предприятий для запуска наноспутников.

Жалобы от предпринимателей

Топ-тема уходящей недели - скромные результаты в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business. Украина поднялась в нем на четыре позиции, заняв 76-е место. По данным Всемирного банка, который составляет этот рейтинг, такого показателя удалось достичь за счет упрощения получения разрешений на строительство, улучшения защиты прав миноритарных акционеров путем введения обязательства немедленного опубликования информации о транзакциях со связанными сторонами, а также благодаря уменьшению ставки единого социального взноса. Между тем, минимальный прогресс был отмечен в упрощении процедур открытия нового бизнеса, подключения к электросетям, регистрации собственности и банкротства.

Несмотря на радостнее оценки чиновников, многие эксперты назвали такой рост в рейтинге очень медленным.

«76-я позиция означает, что до сих пор вести бизнес в Украине нелегко, неудобно, и Украина не является привлекательной для внешних и внутренних инвесторов. Украина на самом деле движется в этом рейтинге очень медленно. Когда мы находимся на позиции ниже 30-го места, то вообще не конкурируем с теми странами, которые могут претендовать на иностранные инвестиции», - заявила директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова.

Кроме того, шокирующую статистику сообщил бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета. По его словам, в третьем квартале этого года Совет бизнес-омбудсмена получил рекордное количество жалоб от предпринимателей.

«Мы получили самое большое за всю историю деятельности количество жалоб – 408, что на 72% больше, чем во втором квартале этого года. Мы также открыли самое большое количество расследований – 283, что на 77% больше, чем во втором квартале этого года, а также завершили самое большое количество расследований – 214, что на 11% больше, чем в предыдущем квартале», - сказал Шемета, добавив, что главными проблемами, с которыми сталкивается бизнес, остаются налоговые и таможенные вопросы, действия правоохранительных, контролирующих органов и местных властей.

Гривне угрожают

Продолжает расстраивать национальная валюта – гривня слабеет. Национальный банк, первые должностные лица которого с сентября начали получать в разы повышенную зарплату (ссылка на новость https://economics.unian.net/finance/2194051-natsbank-obyyasnil-pochemu-podnyali-okladyi-rukovodstvu.html ) не предпринимает никаких действий по укреплению гривни. Хуже того, Совет Нацбанка, проанализировав экономическую ситуацию в стране, усмотрел большие риски для стабильности гривни в будущем. Главными угрозами в НБУ считают беспрецедентно высокий уровень ликвидности банковской системы, то есть, количество наличных денег на счетах банков, а также тот факт, что правительство накопило исторически высокие остатки средств на казначейском счете.

«Средства местных бюджетов продолжают размещаться на депозитах банков вместо расширения инвестирования реального сектора экономики… Учитывая текущее состояние денежно-кредитного рынка, расходование средств правительством в течение короткого периода времени, как это традиционно происходило в конце года, может иметь более существенные риски стабильности денежной единицы Украины, чем в предыдущие годы», - сообщили в Совете регулятора.

Банкиры считают, что для недопущения рисковой ситуации, когда под конец года на рынке существенно вырастет предложение денег, необходимо скоординировать денежно-кредитную и бюджетную политику и постоянно проводить мониторинг состояния денежно-кредитного, валютного рынков, а также ликвидности банковской системы.

Еще одним фактором, довлеющим над гривней, будут предстоящие выплаты по внешнему долгу. Ведь уже со следующего года Украине предстоит возвращать немалые суммы, что будет сделать нелегко. В данной ситуации без поддержки Международного валютного фонда и других финансовых доноров не обойтись, однако на конференции в Киеве представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что очередной транш мы получим, если будут принят закон о приватизации и создан Антикоррупционный суд, а также повысится цена на газ для населения. Не говоря уже о демонстрировании реальных результатов борьбы с коррупцией.

Угольная подстава

С приходом холодов актуализируется тема прохождения отопительного сезона. Несмотря на то, что ранее чиновники в один голос твердили о 100% готовности к зиме, как всегда неожиданно всплыла интересная деталь – очень низкие запасы угля на складах теплоэлектростанций.

Одними из первых ситуацию прокомментировали представители компании-оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго». Главный диспетчер компании Виталий Зайченко сообщил, что запасы угля на складах ТЭС составляют 1,9 миллиона тонн при плановом показателе 2,8 миллиона тонн.

«Отставание от графика по накоплению угля составляет около 60%», - констатировал он.

По словам эксперта в сфере энергетики, представителя «Всеукраинской энергетической ассамблеи» Александра Рогозина, низкие запасы угля на складах ТЭС могут нести следующую угрозу: если зимой возникнет критическая ситуация с нехваткой угля, то на ТЭС придется включать газомазутные блоки и сжигать природный газ, который является более дорогостоящим по сравнению с углем. Вариант использования газа в «Укрэнерго» оценили как пессимистический и подсчитали, что для его реализации может понадобиться около 2 миллиардов кубометров «голубого» топлива.

Эксперт в сфере энергетики, глава «Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг» Андрей Герус усмотрел в таких низких запасах угля попытку энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова шантажировать власть, чтобы добиться повышения тарифов на электроэнергию, которую производит тепловая генерация. При этом Герус напомнил, что этот тариф с апреля 2016 года растет благодаря скандально известной формуле «Роттердам плюс».

«Такой рост тарифа никак не коррелирует с формированием запасов угля для стабильного прохождения осенне-зимнего периода. Напротив, несмотря на существенный рост тарифа ТЭС (больше инфляции), запасы на складах каждый год становятся ниже, а в этом - рекордно низкие. Поэтому, это типичная тактика давления со стороны компании, которая занимает доминирующее положение на рынке - таким образом она требует повышения тарифа и дополнительных платежей», - заявил эксперт, добавив, что также снижение запасов фиксируется и по углю марки «Г», который ДТЭК самостоятельно добывает на подконтрольной Украине территории.

В то же время представители ДТЭК уверяют, что компания спрогнозировала свою работу в осенне-зимний период 2017-2018 годов таким образом, чтобы избежать использования дорого газа. Низкие запасы они объясняют тем, что на сегодня компания вынуждена импортировать как антрацит, так и частично «газовый» уголь. Импортные контракты требуют внесения предоплаты в валюте, таким образом, накопление запасов угля, который будет просто лежать, – это недешевое удовольствие.

«Потерян ресурс более доступного донбасского угля, шахты, оставшиеся на контролируемой территории, обеспечат немногим более 70% необходимого, а закупка на внешних рынках имеет логистические и финансовые проблемы», - сообщила директор по коммуникациям «ДТЭК Энерго» Ирина Милютина.

Дмитрий Сидоров