Рост и зарплата?..

Быть высоким для мужчины очень выгодно, свидетельствует исследование австралийских ученых, сообщает Газета.Ру со ссылкой на Reuters.

Дополнительные 5 см в росте, согласно исследованию, прибавляют в среднем к зарплате $712 в год.

«Пользуясь данными репрезентативной выборки взрослых австралийцев, мы выяснили, что высокие мужчины зарабатывают больше, и связано это с тем, что они кажутся самыми сильными «, - сказал экономист Андрю Ли.

Средний рост мужчины составляет примерно 178 сv, и если человек выше всего на 5 см, то он может зарабатывать в год на 1,5% больше.

«Эта зависимость просматривается также четко, как и другие факторы, влияющие на заработную плату, такие как: возраст, раса, семейное положение, опыт работы и образование. Однако мы также заметили, что у женщин зависимость зарплаты от роста просматривается в меньшей степени, чем у мужчин», - сказал ученый.