ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 мая

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует статью «ВВП припрятали до лучших времен», в которой говорится, что Госкомстат отложил срок публикации данных о реальном ВВП за I квартал на июль. Об этом вчера стало известно «Делу» из достоверных источников в этом ведомстве. Напомним, ранее руководитель Госкомстата Александр Осауленко обещал, что предварительная информация о ВВП за январь-март будет обнародована через 45 дней после окончания отчетного периода, то есть 15 мая, что является «международной практикой»…

http://delo.ua/news/106375/

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Также «Дело» подает материал «У страхователей в парламенте появился лоббист», в котором пишет, что народный депутат Николай Катеринчук начал сотрудничать с Ассоциацией страхователей Украины, которая занимается защитой прав страхователей. Об этом изданию сообщил генеральный директор Ассоциации страхователей Украины Леонид Хорин. «У нас есть устная договоренность с Николаем Катеринчуком о сотрудничестве. Дело в том, что мы не имеем права инициировать ряд проверок, а народные депутаты имеют. Речь идет о проверке судей, выносивших, как мы считаем, необъективные решения по искам страхователей»…

http://delo.ua/news/106371/

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Издание «Коммерсант» (Украина) подает материал «Падение продолжает рост», в котором пишет, что начало II квартала не оправдало надежд банкиров на стабилизацию ситуации в кредитной сфере. В апреле банки перечислили в резервы 5,47 млрд грн., увеличив общий убыток системы еще на 2 млрд грн. – до 9,2 млрд грн. Банкиры говорят, что ситуация с погашением кредитов проблемными заемщиками не улучшается, и поэтому банки для уменьшения своих убытков продолжат снижение ставок по депозитам…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1172379

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Также «Коммерсант» (Украина) в статье «Угольная отрасль живет при социализме» пишет, что на протяжении года правительство последовательно проводило политику отказа от рыночных подходов в угольной отрасли. Таким образом удается загружать заказами государственные шахты, однако это никак не позволяет привлечь необходимые для модернизации предприятий отрасли 1,5 млрд долл. По мнению экспертов, поэтому Кабмин планирует приватизировать почти 100 шахт. Не исключено, что найдутся желающие приобрести эти активы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1172370

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«Экономические известия» подают материал «Телефонисты выдвинули версии», в котором говорится, что прошедшая в прошлую пятницу встреча главы Нацкомиссии регулирования связи Сергея Колобова с представителями телекоммуникационных операторов не принесла желаемого результата. На мероприятии не удалось достигнуть договоренности о взаимосоединении сетей телекоммуникационных компаний, которые с начала года работают без заключенных договоров и, следовательно, расчетов. Тем не менее намеки на устраивающие всех условия уже появляются…

http://www.eizvestia.com/fin/full/4179244

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«Газета по-киевски» в публикации «С квартплатой киевлян вводят в заблуждение» пишет, что на днях сразу в нескольких районах столицы на дверях парадных появились объявления о грядущем подорожании «коммуналки». Содержание домов, т. е. квартплата, согласно этим объявлениям, вырастет вдвое. Как узнала газета, планы по введению дифференцированной платы у города не изменились. А значит, объявления, подписанные именем городского головы, составлены некорректно. Похоже, их авторы автоматически перенесли средний процент подорожания коммуслуг – примерно в 2 раза – на квартплату, не поддающуюся унификации…

http://mycityua.com/articles/city/2009/05/19/090052.html

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Газета «Сегодня» подает материал «Самооборона против милиции», в котором пишет, что, приняв решение по Луценко, парламент должен определить, можно ли бить находящихся "при исполнении" милиционеров в целях самозащиты или защиты близких…

http://www.segodnya.ua/blogs/korotkovblog/14051712.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в публикации «Три банка хотят вернуть госпомощь» пишет о том, что Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley подали заявки в Федеральную резервную систему США с просьбой разрешить им вернуть деньги, полученные по программе помощи финансовым институтам на 700 млрд долл.(TARP)…

http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/05/19/773554

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Издание «Известия» публикует материал «Литва выбрала «питерскую каратистку», в котором пишет, что, соскучившись по сильной руке, литовцы впервые избрали главой государства женщину. И не простую, а "женщину года". С огромным отрывом на президентских выборах победила Даля Грибаускайте - 53-летняя каратистка, в недавнем прошлом еврокомиссар по финансам и бюджету, ну а в далеком - преподавательница Высшей партийной школы Вильнюса. Впрочем, советское прошлое и даже обвинения в связях с КГБ не помешали ей стать преемницей Валдаса Адамкуса…

http://www.izvestia.ru/world/article3128582/

(УНИАН)