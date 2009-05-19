СП и избирательный штаб не может возглавлять один человек

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает против того, чтобы его Секретариат и избирательный штаб возглавлял один и тот же человек.

Об этом он сообщил в интервью газете “Дело” (19 мая).

“Когда избирательную кампанию будет возглавлять глава СП, общество будет упрекать тем, что Президент стремится использовать административный ресурс в избирательное гонке. Это принесет больше негатива», – убежден В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, между председателями штаба и Секретариата не может быть ни политических, ни личных противоречий, ведь от них требуется согласованная работа, однако Секретариат Президента в любом случае не может заменить собой избирательные структуры. «Президент будет обеспечивать свою ежедневную работу через Секретариат, а избирательную кампанию - через штаб. Это очевидно», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО и добавил, что еще не принял решения по поводу того, кто будет возглавлять предвыборную кампанию.